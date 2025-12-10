Aruba ta celebra Dia Internacional di Derechonan Humano

ORANJESTAD: Riba dia 10 di december Aruba ta uni cu resto di mundo den celebracion di Dia Internacional

di Derechonan Humano, conmemorando e adopcion di e Declaracion Universal di Derechonan Humano di

Nacionnan Uni na 1948. Cada aña ta enfoca riba un tema specifico y e aña aki esaki ta “Nos Derechonan

Esencial Diario”, resaltando con derechonan humano ta un parti esencial di nos bida diario.

Especialmente den e periodo aki di turbulencia y incertidumbre, unda cu hopi ta experenciando un sentido

creciente di inseguridad, malcontento y aislamento, e tema di Dia di Derechonan Humano ta destina pa

reafirma y demostra cu ainda e balornan di derechonan humano ta keda un escogencia importante pa

humanidad.

Derechonan Humano ta toca cada aspecto di nos bida diario, desde acceso na awa limpi, alimentacion,

enseñansa y cuido di salud, te na libertad di discriminacion y e derecho pa por participa plenamente den

sociedad. Na Aruba, e derechonan aki ta wordo protegi door di leynan local y tratadonan internacional, pa

asina tur hende por biba cu dignidad y igualdad.

Tratadonan internacional importante di derechonan humano di Nacionnan Uni cu ta aplicabel na Aruba ta

entre otro:

• Tratado Internacional di Derechonan Civil y Politico (1986)

• Tratado Internacional di Derechonan Economico, Social y Cultural (1986)

• Convencion riba Derechonan di Mucha (2001)

• Convencion riba Eliminacion di Tur Forma di Discriminacion Racial (1986)

• Convencion riba Eliminacion di Tur Forma di Discriminacion Contra Hende Muher (1991)

• Convencion di Nacionnan Uni riba Derecho di Lama (2014)

Departamento di Relacionnan Exterior (DBB) ta haci un yamado na un y tur: gobierno, organisacionnan,

scolnan y comunidad en general, pa para keto riba e importancia di derechonan humano den e bida

cotidiano y pa traha hunto riba inclusion, igualdad y husticia social.

Riba 10 di december nos ta encurasha bo pa relfexiona y pensa riba bo mesun derechonan y con abo ta

contribui na un sociedad mas husto. Ta participe y demostra cu Derechonan Humano ta nos dechonan

esencial!