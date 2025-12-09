Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority, honra cu premio pa su liderazgo for di Caribbean Media Exchange 

Dia 7 di december a tuma luga ceremonia di Caribbean Media Exchange Leadership Awards na Miami, Florida. Caribbean Media Exchange (CMEx) ta un plataforma regional cu ta traha pa fortalece colaboracion den Caribe. E ta un evento cu ta reuni profesionalnan, media y influenciadornan pa discuti topiconan importante manera turismo, cultura y asuntonan social. E evento tambe ta honra distinguido lidernan pa nan liderazgo cu ta influencia turismo, cultura y crecemento den Caribe. Aki a honra Ronella Croes, Chief Executive Officer di Aruba Tourism Authority (A.T.A.) cu un Leadership Award.
“Mi ta berdaderamente honra di ricibi e reconocemento. Danki di curason na henter e ekipo di CMEx pa esaki. Mi ta gradicido tambe pa e reconocemento cu tabata entre un grupo di lidernan asina excepcional y pa ta parti di tur esnan honra e aña aki, pa tur dedicacion pa sigui eleva nos region. Para entre nan, ta yena mi cu un orguyo inmenso. Mi pasion pa e industria di biahe y hospitalidad semper a guia mi”, esey tabata e prome reaccion di Ronella Croes relaciona cu e reconocimento aki.
Ronella Croes a inicia su etapa como un directora di turismo cu 27 aña di edad, un hoben impulsa y determina pa haci un diferencia. Mas cu dos decada despues, e ta privilegia di a sirbi dos destinacion den Caribe, e ta keda comprometi na guia e siguiente generacion di lidernan. “Ta importante pa mustra hobennan, cu nan tambe por lidera cu confiansa, impulsa cambio significante y tin un impacto duradero den comunidad”, el a sigui bisa.
Despues di mas cu dos decada den e industria, por a nota cambio den hopi forma. Como cu mundialmente e sentimento a cambia y destinacionnan a mira un aumento den sobreturismo, e industria ta yama awo pa brasa algo nobo y pa adapta. Na A.T.A., e modelo ta enfoca riba turismo responsabel.
A.T.A. ta sumamente orguyoso di nan CEO, Ronella Croes, pa su liderazgo, compromiso y dedicacion na Aruba y su turismo.