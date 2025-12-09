Despues di un trayectoria extenso y exitoso di mas cu 27 aña cu COA Comite Olimpico Arubano ta tuma despedida di Edmundo Josiah

Durante e asamblea general di diasabra ultimo a trata e puntonan di agenda cu ta importante, pero tambe tabata tin un momento special planifica. Comite Olimpico Arubano (COA) ta reconoce esnan cu ta traha pa bienester di deporte y mas en particular esnan cu a experiencia tur cos desde inicio y traha pa COA bira e organisacion cu awendia ta mira e cosecha di tur e añana di trabou.
Na final di asamblea a yega e momento emocional unda cu COA a tuma despedida di Edmundo Josiah . Ora nos ta papia di Edmundo Josiah, nos no ta papia solamente di un “Director Tecnico.” Nos ta papia di un persona cu ta considera den hopi sentido un arkitecto di nos organisacion y di nos deporte. Pa 27 aña, Edmundo tabata e motor tras di COA su maneho, di tantísimo proyecto cu a desaroya y di delegacionnan cu a representa Aruba den exterior. Den e casi tres decadanan aki, Edmundo a mira generacionnan di atleta crece, for di nan prome pasonan te na e momentonan mas grandi riba escenario mundial. E tabatapresente den bon tempo, celebrando medayanan y recordnan, pero mas importante ainda, e tabata presente den momentonan dificil, guiando, consehando y buscando solucion pa nos atletanan por a briya.
Un bon lider ta consciente cu su trabou no ta caba ora e bay, sino cu e mester laga e caminda habri pa futuro. Edmundo a demostra esaki dor di percura pa un transicion impecable. Durante e ultimo 4 añanan, el a traha codo a codo cu Monica Fajardo, preparando e pa e reto grandi aki. Awe, nos por bisa cu confiansa cu Monica a asumi e responsabilidad grandi aki, danki na e fundeshi solido y e mentoría cu Edmundo a brinda. Esaki ta demostra Edmundo su amor pa COA: el a sigura cu e organisacion ta keda den bon man.
Edmundo, den nomber di Comite Olimpico Arubano y henter e mundo deportivo di Aruba nos ta bisabo un Masha Danki di curason. Danki pa bo pasenshi, danki pa bo vision, y danki pa bo lealtad incondicional na nos bandera, e bandera di e pais cu a bira bo hogar nobo. Nos ta desea bo tur clase di exito y felicidad den bo bida. Aruba su deporte y bo famia di Comite Olimpico Arubano pa semper lo ta gradicido na bo.#TEAMARU