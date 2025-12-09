[VIDEO] Accidente tras di otro accidente pariba di crusada di Pos Abao cu 4 auto envolvi cu 2 hende levemente herida

Diamars mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida pariba di e crusada di Pos Abao, mesora a dirigi tant polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di 2 accidente unda e prome tabata un auto bayendo pabao a bay bira na man robes y e auto su tras a perde control bay banda robes y a dal riba un palo di lus. E otro accidente ta un auto contrario bayendo pariba a kita na man robes pa no dal riba e auto cu a bay dal e palo di lus y a bay dal riba e auto bayendo pabao. Debi na e impactonan 2 persona a resulta levemente herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e 2 victimanan na e sitio mes.