DECEMBER A HABRI CU ALGUN HENDE TRAS DI TRALI UNIT NARCOTICA: 6 SOSPECHOSO DETENI, CARGACION DI DROGA Y ARMA DI CANDELA CONFISCA

Santa Cruz, ARUBA: December a habri y un racha di entradanan hudicial cu detencion a tuma lugar. Esaki den cuadro di un investigacion pisa cu Unit Narcotica a realisa a termina exitoso cu sla duro pa baho mundo.

December a habri cu entrada hudicial na un percela den Bushiri pa bendemento di droga. Na bushiri a detende un hende homber di inicial J.L.P. di 33 aña di edad y naci na Hulanda. Durante e buskeda a confisca arma di candela cu yen municion. Tambe a haya cargacion di marihuana y cocaina.

Relaciona cu e mesun investigacion Unit Narcotica a sigui despues riba un otro dia, pa un otro entrada hudicial na un percela na Calbas, Pavia y Shiribana. A detene dos hende muher di inicial M.C.K. di 36 aña di edad naci na Aruba y C.M.R.P. di 42 aña di edad naci Republica Dominicana.

Tambe a detene tres hende homber di inicial S.A.F. di 58 aña di edad naci na Aruba tambe un otro hende homber di inicial E.A.T. naci na Aruba di 45 aña di edad y A.J.L.L. naci na Aruba di 33 aña di edad.

Durante buskeda na e percelanan aki a encontra un cantidad considerabel di marihuana y cocaine.

A haci uzo di diferente teamnan di KPA manera; Team di aresto, K-9 Unit, Flexteam, RRT y polis uniforma di Noord.

Unit Narcotica NO ta drumi, lo sigui traha pa mantene Aruba sigur. Cu yudansa di nos comunidad na Tiplijn 11141 nos por sigui investiga, haci detencionnan y pa nos hobennan por tin un futuro sigur liber di esnan cu kier hacinan daño!

Di awor caba nos kier yama danki na nos comunidad pa tipnan cu nos ta ricibi.