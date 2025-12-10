Reflexión Diaranson 10 December 2025.

Awe nos ta midweek of mita siman atrobe
Nos semper ta gradici nos bon Dios pa tur su generosidad pa cu nos.
Tambe gradici pa por mira otro dia bunita cu nos por decora na nos smak pa logra exito total.
Di dos Diadomingo di Advent y Salmo 96 ta bisa : Yerba ta seca y flornan ta marchita,
Pero palabra di nos bon Dios ta keda na vigor pa semper.
Wak por ejempel Testament Bieuw y Testament Nobo, cuanto an̈a pasa y ainda ta na vigor.
Hende ta nace y hende ta muri, pero e palabra Santonan tey keto bai.
Huan Bautista su bon trabou ainda ta tuma luga y ainda te profeta stranjo cu ta come dalacochi cu miel.
Ta bon pa nos corda Semper cu Palabra di Dios ta Santu, cu Palabra di Dios ta pa siglonan y hamas lo caduca.
Ta hende tin biaha kier lubida nan.
Nos ta jená cu Spirito Santo y cu amor nos ta Canta pa Sen̈or, halsa su nomber, proclama su salbacion tur dia di nos bida.