[VIDEO] Accidente cu hende herida pa falta di preferencia na e rotonde Belgiestraat

Diamars anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e rotonde Belgiëstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda e chauffeur di un Kia Sportage a yega subi e rotonde sin a duna preferencia na e BYD F0 cu tabata lorando riba e rotonde y a bay dal riba dje. Debi na e impacto e chauffeur di e BYD a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima di 27 aña cual tin dolor di cabes y schouder na e sitio di accidente mes.