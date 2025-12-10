Posted in INCIDENTE D.O.W. cumpliendo cu pueblo no por drecha tur e buraconan pero nan ta haciendo nan maximo esfuerso cu e recursonan accesible 13:43 December 10, 2025 Leave a comment Despues di e tantisimo kehonan di e buraconan den caminda nos colaborador a topa cu D.O.W. drechando den forma di lapi lapi e camindanan cu tin buraco. Pronto nan lo ta den boso bario tambe. Related Articles Fundacion Lotto pa Deporte (‘FLPD’), Canadian Bank Note Company, Limited (‘CBN’), y Canadian Bank Note (Aruba) N.V. (‘CBNA’) ta anuncia di a cera un Technology and Management Support Agreement nobo Cacho riba caya a morde y ataka peaton, e mester a bay busca atencion medico urgente! Ley di cacho a ser pasa pero TANTO BAL! Tur cos a keda mescos! [VIDEO] Polis a detene un chauffeur pa core cu droga den auto den Santa Cruz Polis mester a bay 2 biaha na un apartamento na Morgenster pa un pelea di pareha di afo!