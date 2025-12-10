SER adviseert Staten over gelijke arbeidsnormen voor luchtvaart, haven en scheepvaart

WILLEMSTAD, 10 december 2025 — De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag zijn formele advies aangeboden aan de Staten over een initiatiefwetsvoorstel van de fractie MAN-PIN. Het voorstel beoogt om de arbeidsnormen voor werknemers in de luchtvaart-, haven- en scheepvaartsector gelijk te trekken met die voor werknemers in andere sectoren die onder de Arbeidsregeling 2000 vallen.

Volgens het voorstel zullen werknemers in de betrokken sectoren — voor zover zij onder de Arbeidsregeling 2000 vallen — onder dezelfde regels vallen met betrekking tot werktijden, rusttijden, overwerk en werk op zondagen en officiële feestdagen als alle andere werknemers die onder die regeling beschermd zijn. Alleen voor arbeid aan boord van buitenlandse schepen of vliegtuigen blijft een beperkte uitzondering bestaan, om de territoriale toepassingsgrondslag van Curaçaos arbeidsrecht te respecteren.

De SER heeft het ontwerp beoordeeld vanuit drie invalshoeken: juridische inbedding, sociaaleconomische gevolgen en praktische uitvoerbaarheid. Daarbij is onderzocht hoe de voorgestelde wijziging past binnen het huidige arbeidsrechtelijke kader, relevante internationale verdragen en de structuur van de arbeidsmarkt op Curaçao. Tegelijk is gekeken naar de praktische gevolgen voor werkgevers, werknemers en toezichthouders — onder andere op het gebied van tijdregistratie en de capaciteit van de Arbeidsinspectie.