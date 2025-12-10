Comision di Retiro ta baha cu reces

ORANJESTAD – Director di Departamento di Labor y Investigacion ta ricibi conseho di Comision di Retiro cu ta delibera ariba tur peticion di retiro entrega na Departamento di Labor y Investigacion pa un of mas dunado di trabao cu e meta pa por ricibi un permiso pa termina un relacion di trabao cu un of mas trahado. Un comision independiente cu ta consisti di representantenan di organisacion di dunado di trabao y representantenan di e mundo di sindicato (Artikel 3 Landsverordening Beëindiging Arbeidsovereenkomsten).
Na tur cliente di Departamento di Labor y Investigacion cu tin caso relaciona cu e permiso aki ta anuncia cu e Comision di Retiro ta bai cu vacacion entrante 15 di december 2025 te 12 di januari 2026.
Tur peticion pa por termina un relacion di trabou ta keda den proceso. Casonan cu ta rekeri pa bai Comision di Retiro y cu ta pendiente di e proceso di contradeci (verweerproces) lo mester tene cuenta cu un retraso den esaki. Januari 2026 tur caso pendiente lo wordo entrega na Comision di Retiro.