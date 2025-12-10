OM Aruba a introduci areglo di keho pa ciudadano

Ministerio Publico a introduci recientemente un areglo di keho (klachtenregeling) pa ciudadano. E areglo di keho ta inclui tambe un formulario di keho (klachtenformulier). Di awor pa dilanti ciudadanonan tin e posibilidad pa, na un manera relativamente facil y sin mucho obstaculo, entrega un keho. Por haya tanto e formulario como e areglo di keho riba website di Ministerio Publico: www.omaruba.com.

OM Aruba voert klachtenregeling in

Het openbaar ministerie heeft een klachtenregeling en een daarbij behorende klachtenformulier ingevoerd. Burgers kunnen hiermee eenvoudig en laagdrempelig een klacht indienen. Zowel het formulier als de volledige regeling zijn beschikbaar via de website van het openbaar ministerie: www.omaruba.com.

De klachtenregeling is bedoeld voor personen die vinden dat zij niet correct zijn behandeld of geholpen door het openbaar ministerie. Het kan bijvoorbeeld gaan om slechte bereikbaarheid (de telefoon wordt niet opgenomen), geen of te late reactie op een brief, onduidelijke of gebrekkige informatie, slordige omgang met gegevens, of het niet nakomen van afspraken en termijnen.

Let op: juridische beslissingen in strafzaken vallen niet onder deze regeling. Daarvoor bestaan aparte wettelijke procedures, zoals beklag bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie of hoger beroep.

Alle klachten worden zorgvuldig en binnen redelijke termijnen behandeld. Mocht een klager daarna nog steeds ontevreden zijn, dan kan de klager terecht bij de Ombudsman.

Met deze stap wil het openbaar ministerie de transparantie vergroten en het vertrouwen van burgers in de organisatie verder versterken. De klachtenregeling en het klachtenformulier zijn hier een belangrijk onderdeel van.