Hefe di Registro Civil y Censo ta anuncia lo siguiente:

ORANJESTAD – Peticionnan pa (re-)inscribi den Registro di poblacion a conoce un subida drastico. Pa e producto aki Censo a yega su capacidad maximo.
Ademas di e subida drastico a bin ripara cu tin un mal uzo tumando luga cu e sistema di haci cita online (afsprakensysteem) specificamente pa e producto inschrijving.
Pa e motibo aki Censo a cera temporalmente e posibilidad completo pa haci cita online pa cu e producto ‘inschrijving’. Esaki lo habri bek den un siman.
E sistema di cita a haya cierto funcionalidad di seguridad extra y lo monitor esaki.
Ta pidi tur hende cooperacion pa cu lo siguiente:
- NINGUN HENDE MESTER PAGA PA HACI UN CITA. Esaki ta totalmente gratis y accesibel pa tur hende! Bo mes por haci esaki of laga un hende yudabo. NO PAGA PA ESAKI y ban yuda STOP E ABUSO AKI!!
- Pone bo e-mail personal valido y bo lo ricibi un código. Abo mes pone e código cu bo a ricibi den bo mail pa e cita por wordo confirma.
- Si nos ripara cu ta un hende cu ta cobra a haci e cita, esaki lo wordo anula.
- Si ta resulta cu ainda bo permiso no ta cla ora di a haci e cita, tambe bo cita lo wordo anula.
Haci bo cita SOLAMENTE ora bo permiso ta cla, tur bo papelnan ta na ordo y bo ta na Aruba caba!
Ta pidi cooperación pa cancela bo cita si bo hayabo stroba di asisti pa asina otro por haya chens. Asina nos tur ta coopera cu otro pa haya un cita.
BAN STOP cu e abuso aki di laga hende cobra pa cita paso esaki ta gratis. Pagando bo ta aportando na stroba e servicio pa un y tur. Pa tur cos por cuminsa cana manera debe ser locual ta regarda e producto aki, nos tur mester coopera pa asina Censo por keda brinda e servicio cu nos tur conoce.