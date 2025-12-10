Aruba Airport Authority ta anuncia e ganadonan di e competencia “Spotters Day 2025”  [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]

Oranjestad, Aruba – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta contento pa anuncia e ganadonan di potret y video di e competencia “Spotters Day”, reconociendo creatividad, talento y e pasion sobresaliente dentro di e comunidad di fotografo di aviacion di Aruba.

Ta organisa “Spotters Day” pa fortalece e conexion entre Aruba Airport Authority y e comunidad di fotografo di aviacion di Aruba door di duna acceso exclusivo tra’i cortina, ofreciendo e fotografonan oportunidad di capta e momentonan unico den aviacion na un manera sigur. “Spotters Day” di e aña aki un bes mas a trece hunto e fanaticonan di aviacion y fotografonan cu a captura e dinamismo di e operacionnan na Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. E participantenan a demostra nan miho trabou den diferente categoria, destacando e cultura activo di aviacion na Aruba.

Miho Spotting Image

E categoria aki ta celebra e autenticidad y bunitesa di “spotting” di avion. A huzga e potretnan basa riba e habilidad tecnico y e habilidad pa capta e momentonan real di aviacion manera ta sosode naturalmente.

Prome luga– Aschwin Maduro

Di dos luga– Robin van Veghel

Di tres luga– Jeremy Vrolijk

Premio elegi door di publico

E categoria special aki tabata habri pa publico a traves di un competencia di votacion online cu a tuma luga riba e Facebook di Aeropuerto di Aruba. Comunidad a “like” nan potret faborito.

Prome luga – Elisha Geerman

Di dos luga – Robin van Veghel

Di tres luga – Sharity Maduro

Miho imagen creativo

E categoria aki ta destaca e expresion artistico, invitando e participantenan pa transforna aviacion den obranan di arte imaginabel.

Prome luga – Michael Salazar

Di dos premio – Sharity Maduro

Di tres premio – Robin van Veghel

Miho reel creativo

E categoria aki ta reconoce e creatividad sobresaliente den video. E participantenan a entrega video cortico di e dia special aki.

Ganado – Jeremy Vrolijk

“Spotters Day ta sigui resalta e talento di nos comunidad di aviacion”, asina Marylin Feliciana, Marketing & Communications Manager na Aruba Airport Authority, a expresa. El a continua bisando cu: “E potretnan y videonan di e aña aki ta demostra un bes mas e beyesa di aviacion di Aruba y e pasion di esnan cu ta dedica nan tempo pa capta e momentonan inolvidabel aki.”

AAA ta extende palabra di pabien na tur ganado y participante. Boso creatividad y entusiasmo ta yuda comparti e storia di aviacion na Aruba cu mundo.

Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 73% ta di Merca y Canada, 18% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 5% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha:10 di December, 2025

Aruba Airport Authority Announces Winners of 2025 Spotters Day Competition

Oranjestad, Aruba – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) is pleased to announce the winners of the 2025 Spotters Day photo and video competitions, recognizing outstanding creativity, talent, and passion within Aruba’s aviation photography community.

Spotters Day is organized to strengthen the connection between Aruba Airport Authority and Aruba’s aviation photography community by providing exclusive behind-the-scenes access, allowing enthusiasts to safely capture unique aviation moments.

This year’s Spotters Day once again brought together aviation enthusiasts and photographers who captured the dynamic spirit of operations at Queen Beatrix International Airport. Participants showcased their best work across multiple categories, highlighting the active aviation culture on the island.

Best Spotting Image

This category celebrates the authenticity and beauty of aircraft spotting. Entries were judged on technical skill and the ability to capture real aviation moments as they naturally occur.

1st Prize – Aschwin Maduro

2nd Prize – Robin van Veghel

3rd Prize – Jeremy Vrolijk

People’s Choice Award

This special category was open to the public through an online voting competition hosted on Aruba Airport’s Facebook page. Community members liked their favorite image from the entries.

1st Prize – Elisha Geerman

2nd Prize – Robin van Veghel

3rd Prize – Sharity Maduro

Best Creative Image

This category highlights artistic expression, inviting participants to transform aviation into imaginative works of art.

1st Prize – Michael Salazar

2nd Prize – Sharity Maduro

3rd Prize – Robin van Veghel

Best Creative Reel

This category recognizes outstanding creativity in video format. Participants submitted short reels of the special day.

Winner – Jeremy Vrolijk

“Spotters Day continues to highlight the incredible talent within our aviation community,” said Marylin Feliciana, Marketing & Communications Manager at Aruba Airport Authority. “The images and videos captured this year once again showcase the beauty of aviation in Aruba and the passion of those who dedicate their time to capturing these remarkable moments.”

AAA extends its warmest congratulations to all winners and participants. Your creativity and enthusiasm help share the story of aviation in Aruba with the world.

About AUA Airport

About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 24 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.2 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 73% from the United States & Canada, 18% from Latin America, 4% from Europe, and 5% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: 10 December, 2025

La Autoridad Aeroportuaria de Aruba anuncia los ganadores del concurso Spotters Day 2025

Oranjestad, Aruba – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) se complace en anunciar los ganadores de los concursos de fotografía y vídeo del Spotters Day 2025, que reconocen la creatividad, el talento y la pasión sobresalientes dentro de la comunidad de fotografía de aviación de Aruba.

El Spotters Day se organiza para fortalecer la conexión entre la Autoridad Aeroportuaria de Aruba y la comunidad de fotografía de aviación de Aruba al brindar acceso exclusivo detrás de escena, lo que permite a los entusiastas capturar de manera segura momentos únicos de la aviación.

El Spotters Day de este año volvió a reunir a entusiastas de la aviación y fotógrafos que capturaron el dinámico espíritu de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. Los participantes mostraron sus mejores trabajos en múltiples categorías, destacando la activa cultura aeronáutica de la isla.

Mejor imagen de avistamiento Esta categoría celebra la autenticidad y la belleza del avistamiento de aeronaves. Las fotografías se evaluaron según la destreza técnica y la capacidad de capturar momentos reales de la aviación tal como ocurren de forma natural.

1er Premio – Aschwin Maduro

2do Premio – Robin van Veghe

3er Premio – Jeremy Vrolijk

Premio del público Esta categoría especial se abrió al público mediante un concurso de votación en línea organizado en la página de Facebook del Aeropuerto de Aruba. Los miembros de la comunidad dieron “me gusta” a su imagen favorita de los participantes

1er Premio – Elisha Geerman

2do Premio – Robin van Veghel

3erPremio – Sharity Maduro

Mejor imagen creative Esta categoría destaca la expresión artística, invitando a los participantes a transformar la aviación en obras de arte imaginativas.

1er Premio – Michael Salazar

2do Premio – Sharity Maduro

3er Premio – Robin van Veghel

Mejor reel creative Esta categoría reconoce la creatividad excepcional en formato de video. Los participantes enviaron videos cortos del día especial.

Ganador – Jeremy Vrolijk

“El Spotters Day sigue poniendo de relieve el increíble talento que hay en nuestra comunidad aeronáutica”, afirmó Marylin Feliciana, directora de Marketing y Comunicaciones de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba. “Las imágenes y los vídeos capturados este año vuelven a mostrar la belleza de la aviación en Aruba y la pasión de quienes dedican su tiempo a capturar estos momentos extraordinarios”.

La AAA felicita calurosamente a todos los ganadores y participantes. Su creatividad y entusiasmo ayudan a compartir con el mundo la historia de la aviación en Aruba.

Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 24 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.2 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 73 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 18 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 5 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.

Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 10 de diciembre de 2025