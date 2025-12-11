Parlamento Hulandes a expresa su preocupacion pa seguridad di Aruba, Bonaire, y Curaçao

Parlamento Hulandes a expresa su preocupacion diaranson pa seguridad di Aruba, Bonaire, y Curaçao, mirando e tensionnan creciente entre Merca y Venezuela, cual efectonan por yega na e islanan Caribense aki di Reino Hulandes, situa apenas algun kilometer for di e costa Venezolano.

Durante un debate parlamentario, varios miembro a adverti di e riesgo cu e conflicto por expande pa e region y mas cu tur cos, pa teritorio Hulandes den Caribe.

“Esaki no ta un asunto leu; e ta e porta di entrada pa nos Reino,” a adverti Henk Vermeer, un miembro di parlamento di e partido agricola BBB, reflehando e incomodidad general den e Camara pa loke ta trata e violencia di operacionnan di Merca, e instabilidad den Caribe, y e posibilidad di un escalacion den e region.

E minister interino di Relacionnan Exterior Hulandes, David van Weel, a insisti cu no tin peliger inmediato pa e islanan, pero a subraya cu gobierno ta vigilando e situacion hopi di cerca y ta manteniendo contacto constante cu autoridadnan local y consultando cu paisnan bisiña riba con pa responde na un manera coordina si acaso e tensionnan escala.

Como medida preventivo e barco di Marina Hulandes Zr.Ms. Den Helder a keda desplega den Caribe pa reforsa e capasidat logistico di Hulanda den e region. Van Weel a boga pa trankilidad pero a sigura cu e tabata disponibel pa autoridadnan insular “di dia y anochi” si ta necesario.

E tensionnan entre Washington y Caracas a intensifica despues cu Merca a ataca decenas di embarcacion procedente di Venezuela den e ultimo simannan, tildando nan como “barconan di traficacion di droga”, operacionnan den cual decenas di persona a fayece.

E bloke Hulandes di Berde y Social Democrata GL-PvdA y e liberal progresista D66 ta considera e atakenan aki un violacion di ley internacional y a critica gobierno Hulandes su falta di informacion pa verifica e acusacionnan di Merca.

Na costa di Venezuela, Washington a acumula un forsa militar significante, incluyendo un submarino nuclear, destructornan, y e portaavion USS Gerald R. Ford, esun di mas grandi na mundu.

Presidente di Merca Donald Trump ya a laga sa cu e no ta descarta un posibel invasion terestre di Venezuela. Varios grupo parlamentario Hulandes a condena e represion interno na Venezuela, cu a conduci na huida di casi ocho miyon hende den e ultimo decada, segun Nacionnan Uni.

Ademas, nan a adverti cu e situacion aki no por hustifica cu Hulanda ta wordu atrai den “un politica neocolonial impulsa pa interesnan di recurso,” den palabranan di Stephan van Baarle, lider di e partido anti-rasista di “izquierda” Denk.

Diputado Kati Piri, di GL-PvdA, a describi e falta di un condena oficial hulandes di e violensia den caribe komo “problematico,” mientras cu Van Weel a insisti cu Hulanda “lo no participa di ningun manera den ningun operacion di Merca” i cu cualkier investigashon riba posibel abusunan di parti di Merca mester sigui proceduranan establesi.

E mesun diamars aki, dia 9, dos avion di “caza” F-18 di Merca a bula riba e awanan di Golfo di Venezuela durante como 40 minuut, den un gesto mas cu ta contribui na aumenta e presion di Washington riba gobierno di Nicolas Maduro.

Caracas a adverti djamars, dia 9, “cu seguridad absoluto” cu Venezuela lo bringa contra cualkier agrecion militar, y a afirma cu Merka kier “un guera pa devastá” e pais.