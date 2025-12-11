Reflexión Diahuebs 11 December 2025.

Awe nos ta lanta tempran paso ta bispo di weekend.
Nos ta cuminsa na gradici nos bon Dios pa un dia mas den bida.
Nunca por lubida Sen̈or cu ta nos Creador.
Nos ta disfruta nos dianan cu su boluntad.
Semper nos por prepara tur cos prome cu e dia jega y asina hasi e dia exitosamente.
Nos ta lanta cu gai si bo drumi cu galinja.
El que madruga Dios le ayuda.
E dichonan aki no ta pornada nan tey.
Hesus ta bisa nos cu esun cu ta cansa y carga, esnan cu ta cargando nan cruz di tur problema cu nan tin, pa nan bin serca dje.
Su presencia sanador y su alivio ta dunabo paz cu ningun otro hende por duna bo.
Hesus ta duna bo e sosiego cu ta fortalese bo interior.
Su gracia ta renoba y consola bo alma.
Hesus ta amor, paz i carinjo pa nos.
Esaki pa su curason manso y humilde.