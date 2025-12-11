Diahuebs mainta a drenta informe di cu un mucha di school di 15 aña a bira malo su curpa tabata tembla, perde forsa pa para riba su pianan y no por a hala rosea normal, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e mucha.
Mucha di 15 aña su curpa a cuminsa tembla, perde forsa y no por hala rosea normal na school
