[VIDEO] Accidente di cadena cu 4 auto envolvi cu 2 hende herida riba Ser’i Teishi

Diahuebs mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida riba Ser’i Teishi, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente di cadena cu 4 auto envolvi. E chauffeur di un taxi no a regula su velocidad ni mantene distancia ya cu e brake di e auto lo a faya y a bay dal tras di un MG3 cual consecutivamente a bay dal tras y a bay parcialmente bao di un Hyundai truck y esaki finalmente a bay dal tras di un Nissan. Den e impacto aki 2 hende a resulta herida. Na yegada di e 2 ambulansnan nan a atende e victimanan y a transporta nan pa hospital.