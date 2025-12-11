Diahuebs mainta a drenta informe di cu tin un mucha cu lo a cay flauw y no ta reacciona na un school basico na Oranjestad, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e mucha si 10 aña y a transporte pa hospital cu urgencia.
Mucha di 10 aña a bay for di tino na school basico na Oranjestad
