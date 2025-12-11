Ewald Biemans a sirbi 50 aña den Hunta di AHATA (11 december 2026)  

Hunta di AHATA a gradici Ewald Biemans pa su 50 aña di dedicacion na Aruba Hotel & Tourism Association durante un lunch special pa celebra su contribucion. Pa 5 decada, Sr. Biemans a funciona como miembro di e hunta cu un compromiso na integridad y responsabilidad. Como doño di Bucuti & Tara Beach Resort semper e la representa un ehempel exitoso di maneho sostenibel, dunador di trabao responsabel, y amor pa naturalesa. Su vision, conocemento y bos semper ta respeta y su apoyo fuerte pa e asociacion semper ta aprecia. Despues di 50 aña, Sr. Biemans a dicidi di tuma su retiro di e hunta desde Januari 2026. Chairman of the Board, Paul Gielen, y Presidente Tisa LaSorte a regala Ewald Biemans un cuadra, di artista local, Suelyn Dankerlui, representando bunitesa di Aruba su naturalesa cu alabes ta palanca di nos economia. Sr. Biemans a gradici e hunta y a recorda cu den su carera ela experiencia crecemento di Aruba su turismo di 15,000 bishitante te na 1.5 miyon, agregando: “Nos mester proteha loke a hasi nos turismo posibel”.