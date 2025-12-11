Aruba Ta Participa den Florida-Caribbean Cruise Association su “Holiday Gift Project”

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) y Aruba Ports Authority NV (APA NV) ta anuncia cu orguyo di por a

participa un aña mas na e proyecto “Holiday Gift Project” dirigi pa Florida-Caribbean Cruise Association

(FCCA). E celebracion di e aña aki a tuma lugar dia 9 di december, cu St. Paulus School na San Nicolas.

A selecciona e scol como beneficiario honra di 2025.

Holiday Gift Project tin como meta pa trece alegria den e temporada di fiesta, entregando regalo, y

creando momentonan di felicidad. E aña aki, e muchanan di St. Paulus School a disfruta di un mainta

yena di sorpresa, ambiente festivo y bunita interaccion cu ta keda den recuerdo di tur esnan presente.

E evento a demostra e poder di colaboracion, unda diferente organisacion a uni pa crea un celebracion

magico pa e muchanan di St. Paulus School. Santa Claus tabata e invitado special, capturando e atencion

di tur mucha. Santa su yegada a agrega un toque special ora el a baila hunto cu e muchanan, mientras

diferente klas a brinda presentacionnan di baile pa entretene tur cu tabata presente. E mainta a representa

e berdadero esencia di FCCA Holiday Gift Project: “trece alegria y crea recuerdonan cu ta keda pa

semper”.

A.T.A. y APA NV ta reafirma nan compromiso pa sigui apoya iniciativanan cu ta fortifica comunidad y e

laso entre Aruba y su partnernan regional. Pa medio di participacion continuo den proyecto manera FCCA

Holiday Gift Project, Aruba ta demostra su dedicacion na responsabilidad y bienestar di su comunidad.

A.T.A. y APA NV ta gradici FCCA, ekipo di St. Paulus School, Capitan y tripulacion di Carnival Horizon,

Diamonds International, Concept Creations, Parlamentario Clifford Heyliger, Arubus, Dazzling

Entertainment y A Touch of Steel pa nan contribucion valioso na e celebracion di e aña aki.