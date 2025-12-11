Entrega di bo necesidad di personal (Manpower Planning) 2026

ORANJESTAD – DAO ta informa cu e periode pa entrega bo necesidad di personal
pa aña 2026 a habri desde 5 december 2025. Desde aña 2023 a introduci un
metodo nobo cu ta dinamico, flexibel y transparente pa colecta y publica e
Manpower Planning (necesidad di personal) a corto y a largo plaso riba e
mercado laboral y ta pidi bo cooperacion den esaki.
E necesidad di personal (Manpower Planning) tin su base legal den e Ordenansa
Laboral 2013 (Arbeidsverordening 2013, AB 2013 no.14) cual ta vigente desde 1
di april 2013. Un dunado di trabou tin e obligacion, basa riba articulo 30 punto 1
di e Ordenansa, pa somete un Registro di Personal riba peticion di e Director di e
Departamento di Labor & Investigacion (Directie Arbeid & Onderzoek, DAO).
Pa entrega di e necesidad di personal (Manpower Planning) por haci uzo di e
portal di e database Laboral di DAO. Via e portal aki por entrega e Registro di
Personal y e Manpower Planning. Via e portal aki un compania por mira su
informacion directo cu ta registra na DAO. Por entrega e Registro di Personal
desde comienso di aña 2026. Esaki ta encera informacion di personal di bo
compania te cu 31 december 2025. E entrega di e Manpower Planning
informacion ta desde 5 december 2025. Den e formulario cu mester yena riba e
portal, mester indica e necesidad di personal pa e aña venidero den un empresa
y tambe den e mesun formulario ta indica e necesidad di personal en conexion
cu un proyecto specifico pa e aña venidero.
DAO ta informa cu por sigui entrega necesidadnan nobo, cambionan of
adicionnan riba e Manpower Planning (e necesidad di personal) indicacion di bo
compania durante e aña 2026 via e portal di Labor of si bo no tin acceso riba e
portal ainda, bo por entreg’e uzando un Excel sheet y manda esaki via email:
dao.labora@aruba.gov.aw . Desde 5 di december 2026, lo por download e Excel
sheet for di e website www.daoaruba.com
(Excel sheet:DAO
Personeelsbehoefte 2026) of bo por pidi esaki via email na
aanvraagpr@gmail.com, y DAO lo mand’e pa bo via email.
DAO tin varios compania cu ya tin nan acceso riba portal di e database LABORA.
Si bo ta desea di ricibi bo login informacion pa subi e portal, por manda un email
pa sr. Simon Brete (simon.brete@aruba.gov.aw) of por yama na 523-7718.
Publicacion di necesidad di personal (Manpower Planning) riba website di DAO
E Manpower Planning colecta di companianan den aña 2026, nos ta analisa nan
cada kwartaal den 2026 y ta public’e na forma anonimo y na e nivel macro. Ta
public’e den e prome siman di e siguiente luna despues cu e periodo di entrega
finalisa. E analisis ta concentra riba e tendencianan y conocementonan necesario
pa cu e sectornan y funcionnan di e necesidad di personal indica. Lo publica e
resultado di e Manpower Planning pa cada kwartaal riba e website di DAO
(www.daoaruba.com) y ta contribui na un mihor comprondemento di e
dinamica di e personal riba e mercado laboral y ta sostene e planificacion
strategico como tambe desaroyo di maneho pa cu gobierno y Minister encarga
cu Labor.
Pa companianan cu ta haci uzo di un intermediario (p.e. accountings- of
adviesbureau) DAO kier recorda cu cumplimento di nos leynan laboral ta un
obligacion di e dunado di trabou y no di e intermediario.
Si tin pregunta, por tuma contacto cu sr. Simon Brete na number di telefon 523-
7718 of via email simon.brete@aruba.gov.aw of cu sra. Louisetty Croes na
number di telefon 523-7722 of via email louisetty.croes@aruba.gov.aw.