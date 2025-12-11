Entrega di bo necesidad di personal (Manpower Planning) 2026

ORANJESTAD – DAO ta informa cu e periode pa entrega bo necesidad di personal

pa aña 2026 a habri desde 5 december 2025. Desde aña 2023 a introduci un

metodo nobo cu ta dinamico, flexibel y transparente pa colecta y publica e

Manpower Planning (necesidad di personal) a corto y a largo plaso riba e

mercado laboral y ta pidi bo cooperacion den esaki.

E necesidad di personal (Manpower Planning) tin su base legal den e Ordenansa

Laboral 2013 (Arbeidsverordening 2013, AB 2013 no.14) cual ta vigente desde 1

di april 2013. Un dunado di trabou tin e obligacion, basa riba articulo 30 punto 1

di e Ordenansa, pa somete un Registro di Personal riba peticion di e Director di e

Departamento di Labor & Investigacion (Directie Arbeid & Onderzoek, DAO).

Pa entrega di e necesidad di personal (Manpower Planning) por haci uzo di e

portal di e database Laboral di DAO. Via e portal aki por entrega e Registro di

Personal y e Manpower Planning. Via e portal aki un compania por mira su

informacion directo cu ta registra na DAO. Por entrega e Registro di Personal

desde comienso di aña 2026. Esaki ta encera informacion di personal di bo

compania te cu 31 december 2025. E entrega di e Manpower Planning

informacion ta desde 5 december 2025. Den e formulario cu mester yena riba e

portal, mester indica e necesidad di personal pa e aña venidero den un empresa

y tambe den e mesun formulario ta indica e necesidad di personal en conexion

cu un proyecto specifico pa e aña venidero.

DAO ta informa cu por sigui entrega necesidadnan nobo, cambionan of

adicionnan riba e Manpower Planning (e necesidad di personal) indicacion di bo

compania durante e aña 2026 via e portal di Labor of si bo no tin acceso riba e

portal ainda, bo por entreg’e uzando un Excel sheet y manda esaki via email:

dao.labora@aruba.gov.aw . Desde 5 di december 2026, lo por download e Excel

sheet for di e website www.daoaruba.com

(Excel sheet:DAO

Personeelsbehoefte 2026) of bo por pidi esaki via email na

aanvraagpr@gmail.com, y DAO lo mand’e pa bo via email.

DAO tin varios compania cu ya tin nan acceso riba portal di e database LABORA.

Si bo ta desea di ricibi bo login informacion pa subi e portal, por manda un email

pa sr. Simon Brete (simon.brete@aruba.gov.aw) of por yama na 523-7718.

Publicacion di necesidad di personal (Manpower Planning) riba website di DAO

E Manpower Planning colecta di companianan den aña 2026, nos ta analisa nan

cada kwartaal den 2026 y ta public’e na forma anonimo y na e nivel macro. Ta

public’e den e prome siman di e siguiente luna despues cu e periodo di entrega

finalisa. E analisis ta concentra riba e tendencianan y conocementonan necesario

pa cu e sectornan y funcionnan di e necesidad di personal indica. Lo publica e

resultado di e Manpower Planning pa cada kwartaal riba e website di DAO

(www.daoaruba.com) y ta contribui na un mihor comprondemento di e

dinamica di e personal riba e mercado laboral y ta sostene e planificacion

strategico como tambe desaroyo di maneho pa cu gobierno y Minister encarga

cu Labor.

Pa companianan cu ta haci uzo di un intermediario (p.e. accountings- of

adviesbureau) DAO kier recorda cu cumplimento di nos leynan laboral ta un

obligacion di e dunado di trabou y no di e intermediario.

Si tin pregunta, por tuma contacto cu sr. Simon Brete na number di telefon 523-

7718 of via email simon.brete@aruba.gov.aw of cu sra. Louisetty Croes na

number di telefon 523-7722 of via email louisetty.croes@aruba.gov.aw.