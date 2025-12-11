Hoben profesional cu a aporta na diferente proyecto importante pa direccion di desaroyo Comite Olimpico Arubano ta gradici stagiaire Joey Francisco pa su trabou y dedicacion

Diasabra ultimo durante asamblea general di Comite Olimpico Arubano (COA), a conclui cu e proyecto di “Capacity Building Training” (CBT) fase 2, unda cu ta traha cu federacionnan miembro di COA a traves di cursonan capacitacion. Den e caso di CBT fase 2 a yuda e federacionnan miembro pa traha un plan strategico y/of un “strategic framework” pa asina eleva e nivel di maneho deportivo y planificacion a plaso largo. E fase aki di e CBT a conta cu diferente siman di tayer unda cu profesionalnan a bin duna curso, pues un trabou cu ta rekeri planificacion, logistica y ehecucion di nivel.
Pa e CBT fase 2 bou di guia di Director di Desaroyo Patrick Werleman, a haya ayudo di Joey Francisco cu a bin cana stage den cuadro di su estudio “Bachelor of Arts in Organization, Governance and Management” (OGM). Joey ta den proceso di finalisa su estudio na Universidad di Aruba y como experiencia practico y oportunidad di gana conocemento di con un organisacion internacional manera COA ta opera y haci maneho, a acerca COA pa por cana stage.
Mester bisa cu Joey a haci un tremendo trabou den apoya Patrick y e direccion di desaroyo, ademas di organisa, prepara y ehecuta e proyecto di CBT fase 2, comunicando estrechamente cu tur federacion miembro y otro gruponan di interes y a percura pa tur cos cana exitosamnte. Durante e asamblea general di COA a gradici Joey pa su tremendo trabou y ta contento pa mira cu Aruba tin un hoben profesional cu sigur tin e capacidad pa por forma parti di cualkier organisacion cu tin mester di persona dinamico y cla pa aporta. #TEAMARU