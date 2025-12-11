Ta introduci salario minimo pa ora entrante 1 januari 2026

ORANJESTAD- Minister di Labor mr. Wendrik Cicilia conhuntamente cu Departamento di Labor

y Investigacion (DAO) ta anuncia introduccion di un salario minimo pa ora entrante 1 di januari

2026.

E cambionan principal den e ley di salario minimo

– Dia 1 di september 2025, den Parlamento di Aruba a aproba unanimamente e cambionan den e ley di

salario minimo pa asina introduci un salario minimo pa ora. Entrante 1 di januari 2026 ta bira obligatorio

cu tur empleado di 18 aña of mas, cu ta gana e salario minimo, mester gana por lo menos e salario

minimo pa ora sin importa e cantidad di ora cu ta traha. E salario minimo pa ora entrante 1 januari

2026 ta bira e suma di Afl. 11,58. E cambio aki ta encera tambe cu tur empleado cu ta traha menos cu 40

ora pa siman (p.e. 5 ora pa siman) tin cu wordo paga e suma di Afl. 11,58 pa ora.

– Tambe a aproba pa haci un coreccion den e calculacion di un salario minimo pa luna. Entrante 1 di

januari 2026 lo uza factor 4,333 (antes tabata 4,28) pa haci e calculacion. Factor 4,333 ta e resultado di 52

siman total den un aña dividi door di 12 luna cu ta bira 52/12 = 4,333.

– Posicion di e empleadonan domestico ta bira mas cla. Pa e empleado domestico cu ta biba cerca su

dunado di trabou ta conta un salario minimo di Afl. 5,35 pa ora pa motibo cu e dunado di trabou ta cubri e

extra gastonan di biba den forma di alohamento y cuminda di e empleado. Pa tur otro empleado domestico

cu no ta biba cerca su dunado di trabou e salario minimo di Afl.11,58 pa ora ta aplicabel.

Con ta calcula e salario minimo pa siman of pa luna?

Pa calcula e salario minimo pa siman lo uza e siguiente formula:

Salario pa siman = cantidad di oranan di trabou pa siman x salario minimo pa ora.

Pa calcula e salario minimo pa luna lo uza e siguiente formula:

Salario pa luna = cantidad di oranan di trabou pa siman x salario minimo pa ora x factor 4,333

Pa mas informacion riba e introduccion di salario mínimo pa ora

 Bishita website di DAO: www.daoaruba.com Tin un documento Frequently Asked Questions

(FAQ) riba e salario minimo pa ora disponibel den diferente idioma;

 Por email na : dao.uurloon@gmail.com

 Por yama na tel: 5237720, email directiearbeid@aruba.gov.aw of por bishita oficina di DAO situa

na Paardenbaaistraat 11 entre 7.30 am pa 12:00 pm y 1:00 pm pa 3:30 pm.