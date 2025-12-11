[VIDEO] Polis a detene dama chauffeur burachi cu a dal tras di e auto su dilanti

Diahuebs merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida yegando e rotonde di Hato, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di cu un dama chauffeur burachi coriendo un s.u.v. Hyundai no a regula su velocidad a bay dal tras di un Hyundai Accent. Debi na e impacto 2 persona a resulta herid. Na yegada di e ambulans nan a atende e victimanan y despues a transporta un di nan so. Mirando cu e dama chauffeur tabata burachi y no kier a para keto polis a detene e dama.