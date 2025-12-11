Posted in INCIDENTE Vuelo a keda cancela pa motibo di a wak un raton den e avion 19:26 December 11, 2025 Leave a comment Nos a ricibi un informacion cu recientemente un vuelo pa Hulanda a keda cancela. Despues di un investigacion nos a compronde cu a descubri un raton den e avion cu tabata di bay sali pa Hulanda. E vuelo aki lo a keda cancela pa e simpel motibo aki. Related Articles Polis bayendo un adres unda tin un scooter horta a wak e scooter cu e sospechoso sali na careda. E motociclista a laga e scooter atras y a huy na pia su tas cu celular y hopi marihuana a keda atras tambe! [VIDEO] Bringamento na Pos Chikito a termina den detencion Project Team Drugspanden cu entrada hudicial na un cas na Weg Rooi Hundo y a detene un hende homber pa bendemento di droga Auto a pasa dal palo di lus kibra banda di Arashi y a sigi core bay