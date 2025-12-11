 Posted in INCIDENTE

Vuelo a keda cancela pa motibo di a wak un raton den e avion

19:26  December 11, 2025

Nos a ricibi un informacion cu recientemente un vuelo pa Hulanda a keda cancela. Despues di un investigacion nos a compronde cu a descubri un raton den e avion cu tabata di bay sali pa Hulanda. E vuelo aki lo a keda cancela pa e simpel motibo aki.

