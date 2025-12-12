Reflexión Diabierna 12 December 2025.

Awe ta sera siman di trabou y nos tur ta contento cu nos labor produci dutante siman.
Nos ta gradicì nos bon Dios cu ta kuida nos dia y anochi.
E tin bon bista riba su juinan unda cu nan por ta.
Sen̈or kier pa nos hasi bon obra den e dianan di fiesta ki.
Pa hasi nos prohimo den nesecidad contento cu algo.
Hopi hende tin panja bon ainda cu nan kier a regala.
Por juda cu hasi cas limpi y sera dak.
Kiko cu ta e por duna alivio y hasi contento.
Tambe juda cu algo di come y wanta e stoma.
Hasi tereno limpi.
Pasco di Nacemento di Hesus, sigur ta un dushi temporada di hopi Amor, Paz y Union.