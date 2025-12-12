Diabierna atardi a drenta informe di cu un dama a bira malo y a cay flauw den un lugar di bende number na Santa Helenastraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin haya un homber wantando un dama cu lo a cay flauw pa e no dal abao. Polis a tuma over y a compronde cu e dama diripiente a bira malo y a sak den otro y e homber cu tabata despues na turno a core want’e. Na yegada di e ambulans nan a tuma e dama over y a atende.
Dama a bira malo y a cay flauw na lugar di bende number
