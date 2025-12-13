GRANDIOSO TORNEO “NOS CU NOS” DI TAXI BOYS!

Calabas/Kudawecha – Diasabra awor, 13 di december, cuminsando pa 8’or di anochi, lo ta bay tin otro sambombaso di torneo di fin di aña estilo “NOS CU NOS”, e biaha aki entre e trabuconan di Taxi Boys BT. Si, e gang brabo cu ta inclui expertonan manera e conocido “Indio”, y tambe e notorio “Yoyo”, lo bay bataya otro fuertemente pa wak ken ta bay cu e copa di fin di aña.
Shonnan, mas cu claro cu e ambiente entre e taxistanan ta bay ta fenomenal manera semper. Como di custumber, entrada lo ta completamente gratis pa un y tur, y tambe, den halftime, e pasapalonan lo skeiro rond totalmente por nada. Chef de cuisine ta garantisa esaki! Pues shonnan, bini uno bini tur, pueblo en general amante di domino estilo “fast & furious”, yega n’e grandioso torneo di fin di aña aya n’e mundialmente famoso palacio di pega piedra net n’e grens entre Kudawecha y Calabas, e unico Domino Square Garden na mundo! Yegaa!