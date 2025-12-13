Mucha di 9 aña a hinka su slof inconcientemente den e spaak y cadena y esaki a troce su pia y tabata keha di hopi dolor!

Diasabra atardi a drenta informe di cu na Guatemalastraat un mucha a accidenta cu bicicleta y ta herida, Mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a bin compronde cu aki ta trata di un mucha di 9 aña cu tabata core bicicleta y a hinca su slof den e spaak y e cadena y esaki a troce su pia lagando e mucha cu hopi dolor. E personal di ambulans a atende y a bisa e mama pa duna e mucha algo pa su dolor ya cu e no ta mustra nada serio y por cana trankilamente riba dje.

