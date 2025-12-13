Diasabra atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Boegoeroei, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un s.u.v. BMW no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un Hyundai i10 maneha pa un dama di edad cu a keha di dolor. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama na e sitio mes y cu palabracion di su dokter di cas e no tabata necesario pa bay hospital.
Chauffeur di un s.u.v. BMW no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un Hyundai i10 heridando e dama chauffeur
