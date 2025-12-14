Diasabra anochi oficialmente a inaugura e rotonde Essoville cu decoracion y iluminacion. A.W.S.S. a percura pa e rotonde aki e tabata un trabao comunitario unda esnan den becindario y comerciantenan di Sanicolas a contribui pa su realisacion. Durante e trabaonan di construccion bisiñanan a yuda cu animacion, refrigerio y nan asistencia den ambiente. Diasabra tur detaye a keda cla y a inaugura e rotonde.
[VIDEO] A.W.S.S. Aruba Wastewater Sustainable Solutions a inaugura e rotonde Essoville cu decoracion y iluminacion
