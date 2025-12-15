Reflexión Dialuna 15 December 2025.

Awe nos ta lanta mainta riba e prome dia di siman. Asina nos ta habri siman nobo.
Nos ta den di tres siman di advent.
Nos kier gradici nos bon Dios pa tur dia nobo.
Locual nos por gosa sigur mas biaha di nos bida.
Esaki ta un previlegio y sigur nos lo hasi bon uso di esaki.
Nos ta cuminsa semper na purba di hinka un bon dia den otro pa nos por logra nos miho logronan y exito cu por.
Semper nos ta purba di sigi leynan di Dios y nos lo biba un bida mas correcto cu por.
Nos tin nos hendenan cu mester un judansa y haciendo obra di bondad ta duna nan un man cu algu pa nan tambe por ta feliz.
Nos ta den e dianan di amor, paz y cariño.