Capacity Building Training a termina cu presentacionnan di nivel Federacionnan miembro di Comite Olimpico Arubano a presenta nan Plan Strategico

Despues di varios tayer y sesionnan di “feedback” durante e ultimo 4 luna, varios federacion miembro di Comite Olimpico Arubano (COA) a entrega nan proyecto cu cual a finalisa e “Capacity Building Training” (CBT) fase 2. E fase aki tabata tin como meta pa yuda e federacionnan miembro di COA yega na un plan strategico pa asina mehora e nivel di maneho deportivo. Un gran cantidad di federacion a logra entrega esaki y despues di un evaluacion di e profesionalnan cu a aporta na e curso aki, a escoge e tres mas desaroya pa asina presenta durante Asamblea General di COA. Aki nan a presenta nan plan dilanti di tur hende presente, pa asina conta kico nan a traha riba dje pero tambe pa mira ken ta termina cu e miho plan strategico di CBT fase 2.
Despues di e presentacionnan, tur hende presente den sala a vota electronamicamente, unda a yega na un empate pa e di prome luga. Directiva di COA a mira e gran esfuerso haci door di ambos federacion y a dicidi di duna cada un e premio di prome luga. Cu esaki Aruba Athletics Federation y Aruba Aquatics Federacion a termina a empata pa premio ganador y Aruba Triathlon Association a keda na di tres luga. COA ta felicita tur tres federacion cu a logra sali den e top 3, ademas di tur otro federacion cu tambe a participa. COA a otorga un certificado di participacion pa cada un cu haci nan esfuerso pa asina tambe logra traha riba un plan strategico.
Como a yega un empate imprevisto, a prepara e “cheque” nan nobo pa e federacionnan ganado y esakinan a wordo entrega hunto cu e suma gana na cas di COA. Awor tur cos ta cuminsa cana pa asina prepara CBT fase 3 cual lo cuminsa otro aña. #TEAMARU