Estudio den cuido ta rekeri dedicacion, disciplina y hopi apoyo HOH ta celebra graduacion di 29 profesional den cuido

Den presencia di sra. Mervin Wyatt-Ras, Minister di AsuntonanSocial, Salud Publico, Cuido di Adulto Mayor y Adicto, tambeHunta di supervision di HOH, Hunta di Directiva di HOH, representante di IMSAN, famianan y amigonan orguyoso, HOH Academy a celebra e graduacion di 29 profesional den cuido. E anochi tabata yena di emocion y orguyo, destacando e crecemento di profesionalnan den cuido na Aruba y alabes e papel importante cu HOH-Academy tin den formacion di nosprofesionalnan den cuido.

Elogio

E anochi a habri cu palabra di orguyo y satisfaccion di Lenie Denteneer, Manager HOH-Academy cu a brinda elogio na cadagraduado y tambe e team di HOH-Academy cu ta guia e graduadonan pa asina cada uno logra nan meta.

Gregory Coeze, miembro di Hunta di Directiva a expresa: “mi tin un gran aprecio pa cada graduado paso boso ta contribuidirectamente na e futuro di cuido na Aruba. Bosoprofesionalismo ta haci nos sistema di cuido mas fuerte, mashumano y mas resiliente. Aruba por ta orguyuso di boso.”

Graduadonan

Diferente estudio, pero cada uno enfoca riba un solo meta cu tabrinda cuido di calidad specialisa cu ta safe pa comunidad di Aruba. E 29 graduadonan, di cual tres di nan ta coleganan di ImSan, a gradua den e siguiente specialisacionnan cu ta operatieassistent, anesthesiemedewerker, dialyseverpleegkundige, oncologieverpleegkundige, intensivecare verpleegkundige, sedatie-praktijkspecialist,vaattoegangverpleegkundige, SEH-verpleegkundige, deskundige infectiepreventie y post-HBO echografie abdomen specialist. Nan formacion ta contribui directamente na departamento di emergencia, cuido cronico, cuido compleho y tambe prevencionna nos isla.

Gratitud

E diploma aki ta tambe ta di esnan cu ta mantene cada studianteenfoca durante e trayecto. Pues un danki ta bay na cada miembrodi famia y tambe colega cu a sostene e graduadonan durante nantrayecto. Tambe palabra di gratitud na e docentenan cu a guia e studiantenan te na e meta final. Estudionan den ramo di cuido ta rekeri dedicacion, disciplina y hopi apoyo pues pabien cu bosogran logro!

Un pabien di curason ta bay na cada graduado di parti di Huntadi Directiva di HOH, management y staf completo cu ta super orguyoso di cada uno di boso. Sigui semper t’ey pa nospashentnan y comunidad di Aruba!