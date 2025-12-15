Directie Natuur en Milieu (DNM) lo ta cera pa e temporada di dianan di fiesta

ORANJESTAD – Den cuadro di e dianan di observacion y celebracion di Pasco di nacemento y fin di aña 2025, DNM su oficina situa na edificio monumental di Uncle Louis Store na B. v/d Veen Zeppenfeldt straat#7, San Nicolas lo ta cera pa publico desde dialuna 22 di december 2025. DNM lo ta habri bek dialuna 5 di januari 2026.
Pa cualkier eventualidad por manda nos un mensahe via nos plataforma di Facebook messenger #dnmaruba of via email info@dnm-aruba.org. Pa cualkier ‘melding’ cu emergencia cu tin di haci cu naturalesa y medio ambiente por haci esaki via KPA Polis.
Nos ta na drempel di fin di aña 2025. Nos a sirbi nos dushi pais y nos a crece como persona. Cu placer nos ta wak bek riba un aña unda nos a haci un stap mas den un direccion unda naturalesa ta mas inclui.
Danki pa sostene nos trabou. DNM ta desea un y tur feliz dianan di fiesta, feliz dianan di Pasco y un Prospero Aña Nobo unda naturalesa ta sigui prospera den 2026; ta e sincero deseo di team Directie Natuur en Milieu Aruba.