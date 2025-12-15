APELACION CASO PENAL ‘NEW YORK’ E citacion den e caso ‘New York’ a keda entrega awe na un sospechoso di inicialnan N.M.Q.C.d.A.

Den e caso penal aki un total di cinco persona a wordo condena pa malversacion, violacion di secreto profesional, abuso di funcion y soborno. Cuatro di nan a dicidi pa accepta nan condena. Ministerio Publico tambe a dicidi pa retira su apelacion den e cuatro casonan aki, loke ta nifica cu e sentencia di hues den Prome Instancia a bira irevocabel y por wordo ehecuta. Ministerio Publico kier hasi huso eficiente di e espacio limita pa trata caso cu Corte Comun di Husticia ta dispone di dje . Door cu e cuatro casonan aki no mester bin dilanti mas, tin espacio pa otro casonan penal, por ehempel di violacion of homicidio, cu pa motibo di esaki e Corte Comun di Husticia por trata nan mas lihe.

Pa motibo di e espacio limita pa trata caso cu Corte Comun di Husticia ta dispone di dje, Ministerio Publico ta manda carta pa sospechosonan cu lo por bin na remarke pa apelacion, pa por sa di antemano si nan ta desea pa sigui cu nan caso den apelacion (hoger beroep).

Asina cos a bay den e caso aki tambe y a resulta cu solamente e sospechoso C.d.A. a dicidi pa no accepta su condena. Pesey e caso lo wordo trata den forma di regie-zitting dilanti Corte Comun di Husticia dia 9 di februari 2026. Expectativa ta cu e tratamento den su contenido lo tuma lugar den e prome mitar di 2026. Na un regiezitting e Corte Comun di Husticia ta tuma solamente desishon riba e pregunta si tin mester di investigashon adicional..

SECRETO PROFESIONAL

E caso penal ‘New York’ ta trata di corupcion den funcion publico y violacion di secreto profesional door di un agente policial y varios periodista den e periodo di januari 2021-maart 2023.

Corte den Prome Instancia a condena e agente policial na december 2023 pa malversacion, violacion di secreto profesional, abuso di funcion y soborno pa un castigo di prison di 16 luna, di cual 8 ta condicional, y un prohibicion pa eherce su funcion pa un periodo di 3 aña.

E otro personanan a wordo condena na castigonan di prison y castigo di trabou communitario na december 2024 pa corupcion y complicidad den violacion di secreto profesional.

E sospechoso C.d.A. a haya un castigo di prison di 18 luna, di cual 12 ta condicional, y un tempo di prueba di 3 aña.

Percepcion mediatico

E caso aki a nifica un periodo dificil den percepción mediático, mirando cu cuatro di e cinco sospechosonan ta periodista. A surgi e impresion cu lo tabata trata di un atake contra libertad di prensa y di e derecho di periodista pa haci investigacion di noticia.

Sinembargo, en realidad e caso ta trata di un agente policial cu den su funcion tabatin acceso na radio di polis y na comunicacion interno di Cuerpo Policial. E tabata sa cu e comunicacion aki ta destina solamente pa polis y no tabata mag di cay den mannan robes. No obstante, el a duna e sospechoso y e otronan envolvi acceso. Nan a scucha durante un periodo di casi dos aña tur comunicacion cu tabata pasa via radio di polis.

Segun hues den Prome Instancia e scuchamento aki tabata tuma luga unicamente pa beneficio personal, bentaha financiero of buscamento di sensacion. Hues a bisa cu esaki no solamente a viola privacidad di ciudadanonan di Aruba, sino tambe e confiansa cu e ciudadano por tin den Cuerpo Policial y den e forma cu polis ta trata cu informacion sensitivo di privacidad.

Hues a tuma cuenta na ora di disidi e castigo pa C.d.A cu e hecho cu e sospechoso aki a yega di wordo condena den pasado caba pa hechonan similar na un castigo maximo di trabou comunitario y un castigo di prison condicional. Es mas, e hechonan den e caso ‘New York’ el a comete durante su tempo di prueba mara na e castigo condicional. Hues ta considera cu esaki ta mustra cu C.d.A. no a siña di e condena anterior y a bolbe viola ley.

Durante e hoger beroep, e Corte Comun di Husticia lo evalua si e hechonan pa cua a wordo condena na Corte di Prome Instancia por wordo proba. Den e mesun proceso lo wordo contesta tambe e pregunta si por papia di ‘participacion den un organisacion criminal’, y finalmente cua pena ta adecua.

LIBERTAD DI PRENSA

Libertad di prensa ta un derecho fundamental cu mester wordo respeta y proteha, pero e tin limitenan hopi duidelijk. E no por sirbi nunca como un licencia pa haci cosnan contra ley. Solamente den casonan excepcional, ora ta imposibel pa expone un maldad grandi sin kibra ley, lo por hustifica un apelacion riba e derecho aki. Den e caso ‘New York’, hues a wak specificamente si por papia di algo asina, y a huzga cu no tin ningun indicacion di esaki.

Hoger beroep strafzaak New York

In de strafzaak New York is de dagvaarding voor de behandeling in hoger beroep betekend aan verdachte N.M.Q.C.d.A..

In deze zaak werden vijf personen veroordeeld voor verduistering, schending van het ambtsgeheim, misbruik van functie en omkoping. Vier personen hebben berust in de veroordeling. Het openbaar ministerie heeft in deze vier zaken het hoger beroep ook ingetrokken, zodat de beslissing van de rechter in eerste aanleg onherroepelijk is geworden en ten uitvoer kan worden gelegd. Het openbaar ministerie wil graag zuinig omgaan met de beperkte zittingscapaciteit van het Hof. Doordat deze vier zaken niet langer behandeld hoeven te worden, is er ruimte voor andere strafzaken, die bijvoorbeeld gaan over een verkrachting of doodslag, die daardoor eerder door het Hof kunnen worden behandeld.

Vanwege de beperkte zittingscapaciteit van het Hof benadert het openbaar ministerie in zaken die daarvoor in aanmerking komen, de betrokken verdachten vooraf schriftelijk om te vernemen of zij hun hoger beroep wensen voort te zetten.

Dat is in deze zaak ook gebeurd en alleen deze verdachte heeft niet berust in de veroordeling. Daarom zal de zaak op 9 februari 2026 voor regie bij het Hof worden behandeld, waarna de inhoudelijke behandeling in het eerste half jaar van 2026 verwacht wordt. Tijdens een regiezitting worden alleen beslissingen genomen over de vraag of nog aanvullend onderzoek moet worden verricht.

Ambtsgeheim

De strafzaak New York draait om ambtelijke corruptie en het schenden van het ambtsgeheim door een politieagent en meerdere journalisten in de periode januari 2021-maart 2023.

Het Gerecht in Eerste Aanleg (GEA) veroordeelde de politieagent in december 2023 voor verduistering, schending van het ambtsgeheim, misbruik van functie en omkoping tot een gevangenisstraf van 16 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, en een verbod om gedurende drie jaar het ambt uit te oefenen.

De andere personen werden in december 2024 veroordeeld wegens corruptie en medeplegen van schending van het ambtsgeheim tot gevangenisstraffen en werkstraffen. C.d.A. kreeg een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar.

Nieuwsbeleving

De zaak New York betekende een moeilijke periode in de nieuwsbeleving, mede omdat vier van de vijf verdachten journalisten waren. Daardoor ontstond de indruk dat het proces draaide om een aantasting van de persvrijheid en het recht van journalisten om nieuwsgaring te verrichten.

In werkelijkheid ging het om een strafzaak waarin een politieagent uit hoofde van zijn functie toegang had tot portofoons en het interne portofoonverkeer van het korps. Hij wist dat deze communicatie uitsluitend voor de politie bestemd was en niet in verkeerde handen mocht komen. Toch heeft hij de verdachte en veroordeelden daartoe toegang verschaft, met alle gevolgen van dien. Zij hebben gedurende ruim twee jaar het politieportofoonverkeer beluisterd.

Volgens de rechter in eerste aanleg vond dit afluisteren enkel en alleen plaats uit eigen belang, financieel voordeel of sensatielust. Daarmee is volgens de rechter niet alleen de privacy van Arubaanse burgers geschonden, maar ook het vertrouwen dat zij mogen hebben in het politiekorps en in de zorgvuldige omgang met privacygevoelige gegevens.

De rechter in eerste aanleg heeft bij het bepalen van de straf van verdachte C.d.A. rekening gehouden met de omstandigheid dat verdachte eerder voor soortgelijke feiten was veroordeeld tot de maximale taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. De feiten in de zaak New York heeft verdachte gepleegd in de proeftijd van die voorwaardelijke straf en daaruit blijkt volgens de rechter dat verdachte niet heeft geleerd van de vorige veroordeling en weer nieuwe stafbare feiten heeft gepleegd.

Tijdens het hoger beroep zal het Hof beoordelen of de feiten waarvoor veroordeeld is, bewezen kunnen worden en daarbij wordt ook de vraag beantwoord of tevens sprake is geweest van deelname aan een criminele organisatie en tenslotte welke strafmaat passend is.

Persvrijheid

De vrijheid van nieuwsgaring is een fundamenteel recht dat gerespecteerd en beschermd moet worden, maar het kent duidelijke grenzen. Het kan nooit dienen als vrijbrief voor het plegen van strafbare feiten. Slechts in uitzonderlijke gevallen, wanneer het blootleggen van een ernstige misstand anders onmogelijk zou zijn, kan een beroep op dit recht gerechtvaardigd zijn. In de zaak New York heeft de rechter in eerste aanleg daar nadrukkelijk naar gekeken en geoordeeld dat daar helemaal geen sprake van is geweest.