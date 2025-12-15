SER ta konsehá riba proposishon pa prohibí importashon di sierto produktonan fresku di agrikultura [🇨🇼🇳🇱🇺🇸🇪🇸]

WILLEMSTAD, 15 di desèmber 2025 — Konseho Sosial Ekonómiko (SER) a presentá awe un konseho detayá na minister di Desaroyo Ekónomiko, drs. Roderick Middelhof, tokante un proposishon legal pa prohibí importashon di un kantidat selektá di bèrdura, fruta i yerba fresku. SER a aprobá e konseho aki dia 12 di desèmber último durante un seshon plenario ekstraordinario.
E medida proponé ta pa duna, den sierto sentido, ehekushon na artíkulo 4 di e Ordenansa Nashonal di Importashon i Eksportashon, den un konteksto den kua tin atenshon kresiente pa seguridat alimentario, stabilidat di preisnan di produktonan fresku básiko i pa enforsá e sektor di agrikultura lokal. E proyekto di e dekreto gubernamental, konteniendo medidanan general, ku SER a risibí pa konsehá riba dje, ta pa instituí un prohibishon riba importashon di sierto produktonan fresku – spesífikamente sierto tipo di bèrdura, fruta i yerba fresku – dor di un sistema di pèrmit i otorgashon di eksonerashon. Segun e proyekto di e dekreto gubernamental, e titular konserní, pa medio di un dekreto ministerial, por determiná i aktualisá periódikamente e lista di produktonan ku ta inkluí den e prohibishon di importashon.
Banda di e prohibishon pa importá, e regulashon proponé ta inkluí un struktura mas amplio pa kolektá informashon, kompilá datonan i registrá produktornan lokal – asina yamá “kunukeronan”. E obhetivo ta pa krea un registro nashonal di kunukeronan pa asina ei atkerí mas informashon detayá ora di otorgamentu di pèrmitnan i, konsekuentemente, pa oumentá transparensia den hinter e kadena di suministro lokal.
Pa formulá su konseho, SER a aserká e problemátika for un perspektiva analítiko, multidisiplinario i rigoroso. Ekspertonan legal den e órgano konsultivo a studia e teksto legal proponé pa wak si e ta aliniá ku e sistema legal internashonal i tambe ku e kuadro legal di Kòrsou, entre otro ku e Ordenansa Nashonal di Importashon i Eksportashon. Tambe a analisá profundamente kon e prohibishon di importashon proponé ta relatá na prinsipio- i normanan den ámbito di komèrsio internashonal. Na mes momentu, SER a analisá e konteksto sosioekonómiko denter di kua e medida proponé lo tin ku surgi efekto. A basa e análisis sosioekonómiko aki riba data disponibel i estudio akadémiko tokante sistemanan alimentario di Kòrsou, enfokando riba dependensia di importashon, konsekuensianan pa preisnan pa konsumidonan i e forma kon e sektor di agrikultura lokal ta strukturá. Sinembargo, e evaluashon no a keda solamente unu teóriko legal i ekonómiko. Tambe a investigá kon e proposishon emití posiblemente lo funshoná den realidat. SER a investigá kon un sistema di pèrmit i eksonerashon ta wòrdu atministrá, ki tipo di supervishon tin i ku adishonalmente lo ta nesesario pa por garantisá komplimentu (compliance) i kon e sistema di rekoudá informashon lo mester ser desaroyá pa hasi e plano kompletu traha efisiente i efektivo.
Pa amplia su perspektiva, SER a inkluí den su análisis eksperenshanan internashonal. For di su análisis komparativo, salí for di literatura i praktikanan regulatorio den otro ekonomianan insular den Karibe, a duna mas profundidat na e konseho, mientras ku tambe a tene konsultanan ku aktornan lokal pa haña un mihó bista riba e konteksto real.
Tur esaki huntu a redundá den un konseho ku ta eksponé e kuadro analítiko i ta evaluá datonan relevante pa konsiderá den práktika. SER ta konvensí ku su konseho amplio lo enforsá e proseso legislativo ku un fundeshi fuerte empíriko i basá riba evidensia ku lo alini’é ku normanan legal i realidat sosioekonómiko di nos pais.
SER brengt advies uit over conceptregelgeving importverbod verse groente, fruit en kruidensoorten
Willemstad, 15 december 2025 — De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag zijn advies aangeboden aan de minister van Economische Ontwikkeling drs. Roderick Middelhof over het concept-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, en de daarbij behorende concept-ministeriële regeling, met algemene werking, inzake een importverbod op aangewezen verse groente-, fruit- en kruidensoorten. Het advies is op 12 december 2025 vastgesteld in de plenaire vergadering van de SER.
De voorgelegde conceptregelgeving beoogt uitvoering te geven aan artikel 4 van de Landsverordening In- en Uitvoer en past binnen het bredere beleidstraject rond voedselzekerheid, prijsstabiliteit en de versterking van de lokale landbouwsector. De instrumenten in de concepten zijn opgebouwd rond een importverbod gekoppeld aan een vergunningen- en ontheffingsstelsel, waarbij de lijst van aangewezen producten bij ministeriële regeling kan worden vastgesteld en geactualiseerd. De stukken voorzien daarnaast in een informatie- en registratiesysteem ten behoeve van de uitvoering, waaronder de registratie van lokale producenten (‘kunukero’s’), met het oog op een meer datagedreven beoordeling van vergunningaanvragen en transparantie in de keten.
Bij de totstandkoming van het advies heeft de SER een systematische, multidisciplinaire methodologie toegepast die juridische toetsing, sociaaleconomische analyse, uitvoerings- en handhavingsperspectieven, internationale inzichten en stakeholderdialogen met elkaar verbindt. De juridische toetsing betrof een beoordeling van de conceptregelgeving in het licht van het nationale rechtskader, waaronder de Landsverordening In- en Uitvoer, en relevante hogere normen, inclusief internationale handelsrechtelijke uitgangspunten en algemene rechtsstatelijke beginselen. Parallel hieraan is de sociaaleconomische context geanalyseerd op basis van beschikbare empirische data en studies over de Curaçaose voedselketen, met bijzondere aandacht voor importafhankelijkheid, prijsontwikkeling en de structurele kenmerken van de lokale landbouwsector. Tegelijkertijd zijn uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid kritisch onderzocht, met nadruk op de praktische werking van het vergunningenstelsel, toezicht en gerelateerde informatievoorziening. De analyse is verder verrijkt met inzichten uit internationale literatuur en ervaringen uit vergelijkbare eilandencontexten, en waar relevant hebben gesprekken met betrokken stakeholders aanvullende context en nuance ingebracht.
Deze integrale methodologische aanpak stelt de SER in staat een transparant en onderbouwd beeld te schetsen van de verschillende invalshoeken die meespelen in de beoordeling van de voorliggende conceptregelgeving. In het advies zijn de gehanteerde toetsingskaders, de relevante data-analyses en de overwegingen rond uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid expliciet uiteengezet, om het wetgevingsproces te ondersteunen met een gedegen fundament van feiten, rechtsstatelijke principes en contextuele inzichten.
SER Curaçao issues advisory on draft import ban for fresh produce
WILLEMSTAD, December 15, 2025 — The Social and Economic Council (SER) of Curaçao delivered a detailed advisory today to the Minister of Economic Development, Drs. Roderick Middelhof, on proposed national regulations that would impose an import ban on designated fresh vegetables, fruits and herbs. The council adopted its advisory on December 12, 2025, following deliberations during a plenary session.
The draft measures before the council are framed as an effort to implement Article 4 of the National Ordinance on Import and Export, a provision at the center of current policy discussions about food security, price stability and the resilience of Curaçao’s agricultural sector. At issue are draft rules that would prohibit the import of specific fresh produce, subject to a system of permits and exemptions. Under the drafts, the executive branch would determine and periodically update the list of covered products by ministerial regulation.
Beyond the prohibition itself, the draft regulations envision a broader framework of information-collection and producer registration. Officials would establish a registry of local growers — known locally as “kunukero’s” — to enable more data-informed reviews of permit applications and to improve transparency across the supply chain.
In preparing its advisory, the SER applied a rigorous and multidisciplinary analytical framework. Legal experts within the council evaluated the draft legal text against Curaçao’s domestic legal framework, including the National Ordinance on Import and Export, and assessed its consistency with higher legal norms — among them international trade principles and foundational rule-of-law standards.
Concurrently, the council examined the socioeconomic context underpinning the proposed measures. That analysis drew on available empirical data and academic studies on Curaçao’s food systems, with particular attention to the island’s dependence on imported produce, recent trends in consumer prices, and the structural dynamics of its local agriculture.
Assessment did not end with legal and economic theory. Attention also turned to questions about how the policy would work in practice, probing how a system of permits and exemptions would be administered on the ground, what kinds of oversight would be needed to ensure compliance, and how the necessary information systems would have to be set up to make the whole framework function effectively.
To broaden the perspective, the SER brought international experience into its review. Comparative insights from literature and regulatory practice in other island economies provided additional texture, while selected consultations with local stakeholders added real-world context and nuance to the council’s understanding.
Taken together, these strands produced a comprehensive advisory that lays out the analytical frameworks, data evaluations and practical considerations that informed the council’s review. The document is designed to support the broader legislative process with a foundation of evidence and legal rigor, offering clarity on how the draft measures intersect with both statutory norms and socioeconomic realities.
Comunicado de prensa
SER de Curazao entrega dictamen sobre el proyecto de prohibición de importación de productos frescos
WILLEMSTAD, 15 de diciembre de 2025 — El Consejo Económico y Social (SER) de Curazao ha presentado hoy ante el ministro de Desarrollo Económico de la isla, Lic. Roderick Middelhof, un dictamen detallado sobre un paquete de normas que propone prohibir la importación de determinadas hortalizas, frutas y hierbas frescas. El dictamen fue aprobado el 12 de diciembre de 2025 durante la sesión plenaria del organismo.
El proyecto de normativa se plantea como una vía para dar cumplimiento al Artículo 4 de la Ordenanza Nacional de Importación y Exportación, en un contexto marcado por los actuales debates sobre la seguridad alimentaria, la estabilidad de los precios de consumo y el fortalecimiento del sector agrícola local. El eje de la propuesta consiste en un sistema de prohibición de importaciones que estaría sujeto a un régimen de permisos y exenciones, con una lista de productos afectados que sería determinada y actualizada de forma periódica por una regulación ministerial.
Además de la prohibición, el proyecto incluye la creación de un marco más amplio de recopilación de información y registro de productores locales. Entre las medidas planteadas, se contempla la puesta en marcha de un registro de agricultores conocidos como «kunukero’s», con el objetivo de facilitar evaluaciones de solicitudes de permisos basadas en datos y de promover una mayor transparencia en toda la cadena de suministro.
Para elaborar su dictamen, SER aplicó un marco analítico multidisciplinar y riguroso. Los expertos jurídicos del consejo evaluaron el texto propuesto conforme al marco legal interno de Curazao, incluyendo la Ordenanza Nacional de Importación y Exportación, así como su coherencia con normas jurídicas superiores, entre las que se encuentran los principios del comercio internacional y los estándares fundamentales del Estado de derecho.
De manera paralela, el consejo examinó el contexto socioeconómico subyacente a las medidas propuestas, basándose en datos empíricos disponibles y estudios académicos sobre los sistemas alimentarios de Curazao. Este análisis prestó especial atención a la dependencia de la isla respecto a productos importados, las tendencias recientes de los precios al consumo y las dinámicas estructurales de la agricultura local.
La evaluación se extendió más allá del análisis jurídico y económico para abordar cuestiones prácticas sobre cómo se implementaría la política en la realidad cotidiana. El SER exploró cómo funcionaría en el terreno el régimen de permisos y exenciones, qué mecanismos de supervisión serían necesarios para asegurar el cumplimiento y cómo deberían diseñarse los sistemas de información para que el marco propuesto operara de manera eficaz.
Con el fin de enriquecer la perspectiva, el consejo también incorporó experiencias internacionales. Las visiones comparativas extraídas de la literatura especializada y de prácticas regulatorias en otras economías insulares aportaron profundidad al análisis, y las consultas con actores locales contribuyeron a dotar al dictamen de contexto y matices vinculados a la realidad de Curazao.
El resultado es un dictamen exhaustivo que expone los marcos analíticos aplicados, las evaluaciones de datos pertinentes y las consideraciones prácticas que han informado la revisión del SER. El documento ofrece una base sólida de evidencia y rigor jurídico para apoyar el proceso legislativo en marcha, ofreciendo claridad sobre la intersección entre las normas propuestas y las realidades socioeconómicas del país.