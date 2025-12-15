Wardacosta ta yuda barco di bela

Ayera den oranan di madruga Wardacosta a risibi un notificacion di e boto White Cloud cu tabata
tin problema riba lama. E capitan a notifica cu su boto tabata tin problema cu motor y cu e no por a
sigui nabega. E punto di sosten di Wardacosta na Aruba mesora a dirigi un patruya pa bai na
localidat di e boto den sercania di Aruba.
Na momento cu e boto di patruya a yega na e localidat di e boto, e boto patruyero di Wardacosta a
tou e boto cu dos persona na bordo. Wardacosta a hiba e boto na Barcadera, caminda White
Cloud por a mara safe.
Wardacosta ta avisa doñonan di boto pa hasi mantencion regular na nan botonan. Pa nan propio
seguridat na bordo mester tin: sufisiente chaleco di salbabida, un flashlight ku bateria y un pitu, un
EHBO kit, sufisiente awa, aparato pa paga candela, VHF radio of un cellular full di charge. Evita e
chens di un accidente of situacion peligroso riba lama kubo boto of seadoo. Den caso kubo mester
di yudansa bo por yama Wardacosta riba 913 of e whatsapp number 005999 510 0913. Gosa di
lama y beachnan na un manera safe.
Kustwacht assisteert zeilvaartuig
In de nacht van zondag op maandag kreeg het Kustwacht steunpunt op Aruba een melding binnen
van een zeilvaartuig die in problemen was. De kapitein gaf aan dat zijn zeilboot met
motorproblemen kampte nabij Aruba. Het Kustwacht steunpunt op Aruba heeft direct een patrouille
naar de locatie van het zeilvaartuig White Cloud gestuurd om deze te assisteren.
Eenmaal op de locatie van het vaartuig nam de patrouilleboot het zeilvaartuig met de twee
personen aan boord op sleeptouw en voer met deze richting Barcadera, waar de boot veilig kon
aanmeren.
De Kustwacht adviseert alle booteigenaren om hun boot regelmatig te onderhouden. Zorg dat u
genoeg veiligheids- en reddingsmiddelen aan boord heeft zoals: zwemvesten, zaklantaarn, EHBO
kit, genoeg water, brandblusser, VHF radio of opgeladen mobiele telefoon. Voorkom pech
onderweg en een gevaarlijke situatie op zee met uw boot. In het geval u hulp nodig heeft kunt u
met de Kustwacht bellen op het noodnummer 913 of appen via het whatsapp nummer 005999 510
0913. De Kustwacht wenst u een fijne en veilige reis