Departamento di Cultura Aruba ta invita comunidad pa participa den e encuesta: “UNDA CULTURA TA BIBA” Laga bo bos wordo scucha y invita mas hende pa participa

Durante aña 2025 nos a cuminsa cu diferente investigacion pa asina monitoria unda cultura ta biba y kico nos por haci pa sigui engrandece cultura den su totalidad na Aruba. Asina tambe Ministerio di Enseñansa, Cultura y Siencia di Hulanda (OCW) a lansa y financia un proyecto yama “Where Culture Lives”.
“Where Culture Lives” ta un proyecto cu e intencion pa identifica unda tur cultura ta biba riba nos islanan. Na e momentonan aki riba tur 6 isla di reino hulandes (Aruba, Boneiro, Korsou, Sint Maarten, Saba y Sint Eustasius) un encuesta ta bayendo rond pa esnan cu ta practica of participa na cultura. Esaki ta inclui tur disciplina di arte, gastronomia, media, maneho cultural, herencia, herencia natural, documentacion, participacion cultural, literatura, diseño, historia oral, celebracionnan nacional, eventonan cultural y tur otro sector/practica cultural.
Departamento di Cultura Aruba ta invita comunidad pa participa den e encuesta aki. E encuesta ta uno anonimo, e ta dura 8-10 minuut y e resultadonan ta pa ambos Gobierno di Hulanda y Gobierno di e islanan concerni pa asina por identifica kico nos por haci pa yuda e sector cultural riba e islanan.
Si bo ta desea di participa den e investigacion aki y laga bo bos wordo scucha, por yena e encuesta via e link akibou:
“Mapping cultural practices in the Dutch Caribbean” Papiamento survey: https://www.surveymonkey.com/r/GVWND6J
Tambe, si bo persona conoce mas hende cu kisas lo desea di yena e encuesta, sinti bo liber pa comparti esaki cu e hendenan. E por ta hobennan di 6 aña (si nan ta jong, preferibel yena e encuesta hunto cu un mayor) te cu baluartenan cu tin hopi aña di experiencia den e sector. Por comparti e link riba rednan social y/of den groupchatnan cu studiante/amigo/amiga/colega/wela cu ta practica cultura. Na final di dia, tur ciudadano di Aruba ta mas cu bon bini pa yena e encuesta aki como cu nos tur ta practica cultura di un forma of otro. Mas hende yena e encuesta, mas validez e resultado ta haya y esaki tambe lo demostra e importancia di e bos di esnan den e sector cultural.
Si tin pregunta, comentario of sugerencianan, sinti boso liber pa manda nos esaki. Nos ta spera mas hende posibel haya sa di e oportunidad pa expresa nan mes di e forma aki.
Masha danki pa contribui na e sector cultural di Aruba!