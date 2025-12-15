Departamento di Cultura Aruba ta invita comunidad pa participa den e encuesta: “UNDA CULTURA TA BIBA” Laga bo bos wordo scucha y invita mas hende pa participa

Durante aña 2025 nos a cuminsa cu diferente investigacion pa asina monitoria unda cultura ta biba y kico nos por haci pa sigui engrandece cultura den su totalidad na Aruba . Asina tambe Ministerio di Enseñansa, Cultura y Siencia di Hulanda (OCW) a lansa y financia un proyecto yama “Where Culture Lives”.

“Where Culture Lives” ta un proyecto cu e intencion pa identifica unda tur cultura ta biba riba nos islanan. Na e momentonan aki riba tur 6 isla di reino hulandes (Aruba, Boneiro, Korsou, Sint Maarten, Saba y Sint Eustasius) un encuesta ta bayendo rond pa esnan cu ta practica of participa na cultura. Esaki ta inclui tur disciplina di arte , gastronomia, media, maneho cultural, herencia, herencia natural, documentacion, participacion cultural, literatura, diseño, historia oral, celebracionnan nacional, eventonan cultural y tur otro sector/practica cultural.

Departamento di Cultura Aruba ta invita comunidad pa participa den e encuesta aki. E encuesta ta uno anonimo, e ta dura 8-10 minuut y e resultadonan ta pa ambos Gobierno di Hulanda y Gobierno di e islanan concerni pa asina por identifica kico nos por haci pa yuda e sector cultural riba e islanan.

Si bo ta desea di participa den e investigacion aki y laga bo bos wordo scucha, por yena e encuesta via e link akibou:

“Mapping cultural practices in the Dutch Caribbean” Papiamento survey: https://www.surveymonkey.com/r/GVWND6J

Tambe, si bo persona conoce mas hende cu kisas lo desea di yena e encuesta, sinti bo liber pa comparti esaki cu e hendenan. E por ta hobennan di 6 aña (si nan ta jong, preferibel yena e encuesta hunto cu un mayor) te cu baluartenan cu tin hopi aña di experiencia den e sector. Por comparti e link riba rednan social y/of den groupchatnan cu studiante/amigo/amiga/colega/wela cu ta practica cultura. Na final di dia, tur ciudadano di Aruba ta mas cu bon bini pa yena e encuesta aki como cu nos tur ta practica cultura di un forma of otro. Mas hende yena e encuesta, mas validez e resultado ta haya y esaki tambe lo demostra e importancia di e bos di esnan den e sector cultural.

Si tin pregunta, comentario of sugerencianan, sinti boso liber pa manda nos esaki. Nos ta spera mas hende posibel haya sa di e oportunidad pa expresa nan mes di e forma aki.

Masha danki pa contribui na e sector cultural di Aruba!