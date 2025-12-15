Aruba Tourism Authority ta yuda financia renobacion di Cas di Cultura

“Pa nos e ta mas cu un honor. Mi ta sintie hasta un responsabilidad pa nos sostene nos Cas di Cultura y garantisa cu e lo sigui ta e plataforma cultural di nos pais pa generacionnan nos dilanti”, asina Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority (A.T.A.) a duna di conoce na momento di anuncia e colaboracion strategico entre ambos entidad. Ta trata aki di un acuerdo strategico entre A.T.A. y Cas di Cultura, uno sosteni pa Gobierno di Aruba tambe den e caso aki.

Ta cuadra cu e plan di A.T.A.

E Plan Corporativo di Aruba Tourism Authority pa aña 2025, ta delinea diferente cambio clave den e acercamento strategico general pa e añanan binidero. Un di e puntonan ta Turismo Regenerativo: enfocando mas leu cu sostenibilidad, cu ta busca pa mehora y rehubenece destinacion activamente, lagando e miho di loke a hay’e. Mehora e enfoke riba conservacion di cultura y herencia natural di Aruba y integracion di e habitantenan y comunidadnan den e experiencia turistico, ta parti di e esfuerzonan cu kier enfoca mas riba dje.

Cas di Cultura

Cas di Cultura ta representa e centro pa e actividadnan cultural di nos isla. E ta un edificio di comunidad cu ta anfitrion di entre 41.000 pa 50.000 bishitante anualmente, cu ta conta cu 130 show y alrededor di 280 ora di educacion pa 600 studiante (musica y arte). E teatro ta opera non stop pa 67 aña (desde 1958) y mester di modernisacion y renobacion sostenibel pa por sigui funciona. Ademas, e ta e unico teatro cu ainda ta den funcionamento den Caribe Hulandes, exhibiendo nos cultura tanto na nos comunidad local como tambe na huespednan.

E obhetivonan principal pa e renobacion ta:

Pa tur actor den e escena cultural tin un ambiente sigur pa practica nan arte; Pa sigui stimula innovacion y e industria creativo; Pa permiti continuacion di un variacion amplio di programanan cu partnernan tanto den “edutainment” como educacion na localnan y invitadonan; Pa renoba y modernisa e facilidadnan, logistica y tecnologia (anticua) di Cas di Cultura y haci esaki di un manera sostenibel. Pa garantisa un representacion professional di nos escena di arte na Aruba y pa provee opcionnan agradabel pa turismo cultural. Pero tambe, pa provee programanan specifico pa e invitadonan, cu lo por inclui p.e. “Backstage & Walking Tours”.

Proyecto “E brasa”

Dia 12 di februari 2025 a tuma luga un reunion cu e representantenan di Cas di Cultura y Aruba Tourism Authority (A.T.A.) y otro reunionnan a sigui y consecuentemente dia 6 di augustus 2025, cu Minister di Turismo, mr. Wendrick Cicilia. Na tur dos ocasion, Cas di Cultura a keda curasha pa e entusiasmo comparti pa e proyecto “E BRASA”, cu ta encera e renobacion di Cas di Cultura y su promesa como un pilar nobo dinamico den e cartera di turismo di Aruba. E reapertura premira pa e Cas di Cultura renoba ta planea pa aña 2027/2028, dependiendo di financiamiento y progreso di e proyecto en general.

Asociacion cu A.T.A.

E renobacion di Cas di Cultura ta representa tanto un proyecto di preservacion como tambe un inversion den futuro di Aruba como destinacion cultural. Unabes revitalisa, e espacio lo ta anfitrion di un kalender henter aña di presentacionnan, exposicionnan y eventonan special cu ta tanto pa nos localnan como pa e bishitante cu ta en busca di experiencia autentico y rikesa cultural.

Ademas den e mercado competitivo di Caribe, Aruba por diferencia su mes door di integra programacion cultural profesional y innovativo den su oferta turistico. Como cas di e unico teatro profesional di proscenium den Caribe Hulandes, Aruba tin un oportunidad unico pa distingui su mes pa medio di presentacionnan di caliber halto y eventonan cultural cu no por experencia otro caminda den region.

Den A.T.A. su plan pa 2025, a delinea diferente colaboracionnan strategico cu ta continua of inicia. Esakinan ta inclui acuerdonan cu e.o. CEDE, EPB & EPI, Aruba Conservation Foundation, Comite Olimpico Arubano, Go Cultura Foundation, Stimami Sterilisami, Aruba Hospitality and Security Foundation, Aruba Excellence Foundation, y awor Cas di Cultura. E acuerdo den e caso aki ta cubri añanan 2025, 2026 y 2027. A.T.A., pa medio di fondonan genera door di turismo ta compromete su mes di brinda un aporte total di AWG 1 miyon florin pa completa e renobacion y lansa un programa cultural solido y comercial. E sosten na Cas di Cultura ta cuadra perfectamente cu e mision di A.T.A. pa engrandece e experiencia di e bishitante y promove e identidad cultural unico di Aruba y impulsa conservacion di nos cultura artesanal.

Tocante Aruba Tourism Authority (A.T.A.)

A funda Aruba Tourism Authority ‘Sui Generis’ dia 1 di januari 2011 como un organisacion independiente, den un esfera publico. Aruba Tourism Authority ta fungi como ‘Destination Marketing and Management Organization (DMMO)’ y ta responsabel pa uni interes turistico entre socionan local y internacional.

E industria di turismo di Aruba a mustra un resiliencia y un rendimento impresionante. E entrada di turismo, of miho conoci como “Tourism Receipts”, a subi cu un promedio anual di 10%. E cantidad di bishitante cu ta keda tambe a crece na un averahe di 11% anualmente. E entrada pa camber disponibel, conoci como “Revenue per Available Room” (RevPAR), a subi cu un averahe di 11% tur aña. E yegada di e bishitantenan di crucero a mustra un indice di crecemento anual cu un promedio di 23%.

A.T.A. ta pone hopi enfasis riba e modelo di “High Value-Low Impact”, un balans entre, di un banda aumenta e balor economico di e bishitante, y na otro banda posiciona Aruba como un pais desea y sostenibel. E meta ta pa aumenta entrada pa medio di calidad di turismo en bes di cantidad.