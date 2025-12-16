[VIDEO] Auto ta subi caminda di Hooiberg dal porta di auto pasando, dama na estado herida

Dialuna anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Hooiberg, mesora a dirigi tanto polis como ambulans ma e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un auto Hyundai Accent pazuid di caminda a bay subi e caminda y a bay dal na e porta di un Suzuki SX4 pasando bayendo pabao. E impacto na e porta di e Suzuki tabata net unda un dama 8 luna y mey na estado tabata stuur tabata fuerte y a cuminsa sinti dolor. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital pa un control. Polis di trafico a presenta pa e investigacion y a bay observa e video di grabacion di e camara den vecindario.