[VIDEO] Chauffeur burachi a bay banda robes di caminda dal trafico contrario lagando dama di edad herida!

Diadomingo anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida banda di e rotonde di Tarabana, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un chauffeur burachi a bay banda robes di caminda y a bay dal auto contrario. Den e auto contrario tabata tin un dama di edad cual a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama na e sitio mes. Polis a detene e chauffeur cu tabata burachi y a purba bay pero e no por a logra ya cu e auto a kibra.