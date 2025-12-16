Reflexión Diamars 16 December 2025.

Awe nos por mira otro bunita dia y nos cu plaser ta gradici nos bon Dios pa tur cos e tin pa nos.
Nos ta amanese cu hopi plaser pa bebe nos koppie koffie y cuminsa na analisa kiko ta nos plan pe dia nobo.
Semper un plan bon hinka den otro ta resolve tur problema y lo resulta den un tremendo exitoso día.
Coi hasi tin tur e dianan aki di fiesta cu ta acercando.
Asina ta gradici pa nos por cumpli cu loke Señor ta pidi nos y nos lo biba felis y bida largo.
No ta cos pa buska malora y tambe evita hende amarga.
Buska aura fresco y saludable.
Hopi cos por duna stress y net ora bo ta bon prepara y hopi felis e palabra stress no ta pabo.
Semper contento y cu nos bon Dios den nos curason.