[VIDEO] 4 Auto envolvi den un accidente unda un auto a bolter bay cay otro banda di caminda

Diamars mainta tempran a drenta informe di un accidente cu hende herida riba e Green Corridor pabao di rotonde Ex-Drive Inn, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di un Chevrolet bayendo pabao a pega soño tras di stuur y a pasa over di e “median” bay cay bolter otro banda di caminda un otro chauffeur bayendo pariba a brake pa e auto diripiente y un auto blanco a bay dal su tras y consecutivamente un pick-up a bay dal su tras. Mientras e prome auto di pabao a sigui core bay for di e sitio. Debi na e boltermento un persona a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.