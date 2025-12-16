Wings of Hope di AAA Inspirando speransa na Scol Caiquetio [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]

ORANJESTAD – Recientemente e team di Wings of Hope (WoH) di Aruba Airport
Authority N.V. a ricibi invitacion di parti di Scol Caiquetio riba dialuna 1 di december pa un
celebracion special pa destaca e donacionnan haci n’e scol.
Scol Caiquetio ta un scol basico dedica na cuida, educa y empodera e studiantenan cu
necesidad di siñamento diverso. Nan mision ta pa crea un ambiente inclusivo unda cada
mucha ta sinti su mes scucha, guia y celebra. Como parti di e rutinanan diario y e
actividadnan educativo di e scol, comunicacion audiovisual ta hunga un rol esencial den
duna instruccion, organisa presentacionnan, celebra logronan y mehora e experiencia den
klas.
Den luna di september, Wings of Hope a ricibi un peticion di donacion pa facilita Scol
Caiquetio cu e ekipo di zonido necesario pa nan klas, loke ta permiti un miho
comunicacion y un manera di siña mas inmersivo. Un total di mas o menos 50 alumno y
docente a prepara y entrega un presentacion emocional, creativo y pensativo pa e
miembronan di e team di Wings of Hope presente, incluyendo un cancion dedica, un show
teatral di scol cu material di Wings of Hope y AUA Airport y un regalo special decora cu
Wings como muestra di gratitud pa e sosten cu nan a ricibi.
E miembronan di e team di AAA Wings of Hope a expresa nan gratitud na e docentenan y
e alumnonan pa un celebracion memorabel y special. Ta e momentonan aki ta recorda
nos cu cada esfuerso y contribucion, sin importa con chikito of grandi, ta trece felicidad y
speransa pa esnan cu mas tin mester di dje. Teniendo na cuenta cu Responsabilidad
Social Corporativo ta parti di e strategia di sostenibilidad di AAA y e balornan di e
compania, Wings of Hope lo sigui en busca di proyectonan a largo plaso cu ta beneficia
henter e comunidad y ta curasha otro organisacionnan pa haci mescos.
Tocante Aeropuerto di Aruba
AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24
diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa
aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e
mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 73% ta di Merca y Canada, 18% ta
di Latino America, 4% ta di Europa y 5% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce
cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion
diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un
di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino
America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y
ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba,
contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.
Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y
conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport,
Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 16 di December, 2025
AAA Wings of Hope:
Spreading Hope at Scol Caiquetio
ORANJESTAD – Aruba Airport Authority N.V.’s (AAA)Wings of Hope (WoH) team was
recently invited by Scol Caiquetio on Monday December 1, 2025, for a special celebration
highlighting the donations made to the school.
Scol Caiquetio is an elementary school dedicated to nurture, educate, and empower
students with diverse learning needs. Their mission is to create an inclusive environment
where every child feels heard, supported, and celebrated. As part of the school’s daily
routines and educational activities, audiovisual communication plays a vital role in
delivering instructions, hosting presentations, celebrating achievements, and enhancing
classroom experiences.
Back in September, Wings of Hope received a donation request to provide Scol Caiquetio
with the necessary sound equipment for their class, enabling better communication and a
more immersive way of learning. A total of approximately 50 students and teachers
prepared and delivered an emotional, creative and thoughtful presentation for the Wings of
Hope team members present including a dedicated song, a theatrical school show with
Wings of Hope and AUA Airport props, and a special gift decorated with Wings as a thank
you for the support received.
AAA Wings of Hope team members expressed their gratitude towards the teachers and
students for such a memorable and special celebration. It is these moments that remind us
that every effort and contribution, no matter how small or big, brings happiness and hope
to those who need it most. As Corporate Social Responsibility is part of AAA’s
sustainability strategy and the company’s values, Wings of Hope will continue to seek
long-term projects that benefit the entire community and encourages other organizations to
do the same.
About AUA Airport
About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with
more than 24 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than
3.2 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop
destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 73% from the United
States & Canada, 18% from Latin America, 4% from Europe, and 5% from Dutch
Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate,
hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to
become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America
& Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent
customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for
Aruba.
Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and
connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport,
Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.
Date: 16 December, 2025
AAA Wings of Hope: Difundiendo esperanza en Scol Caiquetio
ORANJESTAD – El equipo Wings of Hope (WoH) de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba
N.V. (AAA) fue invitado recientemente por Scol Caiquetio el lunes 1 de diciembre de 2025
a una celebración especial para destacar las donaciones realizadas a la escuela.
Scol Caiquetio es una escuela primaria dedicada a nutrir, educar y empoderar a
estudiantes con diversas necesidades de aprendizaje. Su misión es crear un entorno
inclusivo donde cada niño se sienta escuchado, apoyado y reconocido. Como parte de las
rutinas diarias y las actividades educativas de la escuela, la comunicación audiovisual
desempeña un papel vital en la impartición de clases, la realización de presentaciones, la
celebración de logros y la mejora de las experiencias en el aula.
En septiembre, Wings of Hope recibió una solicitud de donación para proporcionar a Scol
Caiquetio el equipo de sonido necesario para su clase, lo que permitió una mejor
comunicación y un aprendizaje más inmersivo. Aproximadamente 50 estudiantes y
profesores prepararon y ofrecieron una presentación emotiva, creativa y reflexiva para los
miembros del equipo de Wings of Hope presentes, que incluyó una canción dedicada, una
obra de teatro escolar con Wings of Hope y utilería del Aeropuerto AUA, y un obsequio
especial decorado con Wings como agradecimiento por el apoyo recibido.
Los miembros del equipo de AAA Wings of Hope expresaron su gratitud a los profesores y
alumnos por una celebración tan memorable y especial. Son estos momentos los que nos
recuerdan que todo esfuerzo y contribución, por pequeño o grande que sea, brinda
felicidad y esperanza a quienes más lo necesitan. Dado que la Responsabilidad Social
Corporativa forma parte de la estrategia de sostenibilidad de AAA y de los valores de la
empresa, Wings of Hope seguirá buscando proyectos a largo plazo que beneficien a toda
la comunidad y animen a otras organizaciones.
Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)
El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe,
con más de 24 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.2
millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos
en todo el mundo. El 73 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen
de Estados Unidos y Canadá, el 18 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 5 % del
Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político
de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA
aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de
futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas
instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad
arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.
Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite
www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport,
Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y
Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 16 de diciembre de 2025