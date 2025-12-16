Comite Olimpico Arubano a cuminsa prepara pa Weganan di proximo aña Monica Fajardo a asisti reunion di “Juegos Suramericanos de la Juventud Panama2026”

Cu e weganan ASU2025 tras di lomba, a cuminsa prepara tur cos pa 2026, cu lo ta un aña hopi druk pa atletanan di #TEAMARU di Comite Olimpico Arubano (COA). Proximo aña ta conta cu 4 diferente Weganan riba programa, iniciando cu “Juegos Suramericanos de la Juventud Panama2026”. Esaki ta un wega organisa door di e Organisacion di “ODESUR” y ta un wega pa hubentud, cual kiermeen den mayoria di deporte cu lo participa lo ta U18, pues bou di 18 aña di edad. Esaki ta un bon oportunidad pa e generacion nobo di atletanan por experiencia un Weganan grandi cu lo conta cu alrededor 17 pais cu lo participa, 2000 atleta y 30 modalidad deportivo.
Durante e dianan aki tin reunionnan andando na Ciudad di Panama-Panama, unda ta comparti tur informacion importante y duna un tour di tur facilidad cu lo ser usa durante e Weganana, pa asina cada pais prepara nan mes debidamente pa nan participacion na luna di april binidero. Den caso di COA, Directora Tecnico Monica Fajardo a asisti e reunionnan aki pa asina ricibi tur informacion y alabes haci reunionnan individual cu e organisacion pa por atende specificamente pa participacion di COA na e weganan aki. #TEAMARU
Imagennan: Comite Olimpico di Panama