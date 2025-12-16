Invitacion pa participa den e ‘Kidpreneur$ Christmas Bazaar’, durante ‘Ban Bek Caya’, 19 di december binidero.

ORANJESTAD – Ministerio di Finansa, Asunto Economico y Sector Primario,
conhuntamente cu Iniciativa pa Desaroyo di Empresa Arubano (IDEA), un unidad di
Departamento di Asunto Economico, Comercio y Industria (DEZHI) ta organisando un biaha mas
e famoso:
‘Kidpreneur$ Christmas Bazaar’.
E evento aki lo tuma luga hunto cu ‘Ban Bek Caya’, diabierna, 19 december di 6:00 pm pa
10:00 pm., caminda e muchanan lo haya nan espacio riba Plaza Pro Fashion (riba e
parkeerplaats banda di EduCampus School/ of ex Bon Bini).
Akinan e muchanan lo uni hunto y lo bay bende nan productonan cu nan mes a crea na pueblo di
Aruba, y asina siña y desaroya nan habilidad pa bira un negociante den futuro.
‘Ban Bek Caya’ ta un actividad cu hopi ambiente! E anochi aki lo bay tin shopping night, banda
musical y tambe un y tur lo por disfruta di e luznan di pasco y e kerstboom grandi, mientras bo
persona ta haya oportunidad pa ‘Cumpra Local’ den Caya Grandi di Oranjestad. Tambe lo bay
tin Dino Jump, Cotton Candy, Face Painting y hopi mas pa e muchanan.
`
Si acaso bo yiu ta entre e edad di 9 pa 17 aña y ta desea di bende su productonan manera
pintura, arte, mata di fruta, berdura of herbal (agricultura), bolo, koeki, cos dushi, juice natural of
otro articulo creativo, por tuma contacto cu nos na IDEA.
Participacion ta completamente gratis y nos ta invita pueblo di Aruba pa bin sostene nos
muchanan y pasa un anochi festivo hunto cu famia.
Pa por participa of haya mas informacion, por yama Judella of Louella na IDEA, tel. 521-2440/
521-2439 of tambe por manda un email na, J.trim@deaci.aw.