Orario di oficina y servicio Departamento di Aduana pa dianan di Fiesta

ORANJESTAD- Temporada di Pasco a yega. Aduana ta informa di nan orario di oficina en conexion cu dianan di fiesta.
- Dia 24*, 25 y 26 di december e oficinanan di Aduana lo ta cera en conexion cu ATV-dag, Pasco, y di dos dia di Pasco di Nacemento.
*Nota: Dia 24 di december Aduana lo ta habri for di 9.00’or di mainta te cu 1.00’or di merdia na containerpoort di e seccion Barcadera den cual lo duna servicio pa saca containernan friu y documentacion di carga categoria berde y blauw.
Tur servicio lo reanuda riba dialuna 29 di december 2025.
- Dia 30 di december e oficinanan di Aduana lo ta cera mita dia en conexion cu un reunion interno.
- Dia 31* di december 2025, 1 y 2 di januari 2026 e oficinanan di Aduana lo ta cera en conexion cu aña nobo y ATV-dagen.
*Nota: Dia 31 di december Aduana lo ta habri for di 9.00’or di mainta te cu 1.00’or di merdia na containerpoort di e seccion Barcadera den cual lo duna servicio pa saca containernan friu y documentacion di carga categoria berde y blauw.
Tur servicio lo reanuda riba dialuna 5 di januari 2026.
Aduana ta haci un apelacion na tur importador y broker di Aduana pa haci nan pedido na tempo y cumpli cu tur formalidad, y alabes ta desea comunidad di Aruba Feliz dianan di Fiesta.