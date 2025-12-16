 Posted in Comunicado

Orario di oficina y servicio Departamento di Aduana pa dianan di Fiesta

ORANJESTAD- Temporada di Pasco a yega. Aduana ta informa di nan orario di oficina en conexion cu dianan di fiesta.

 

 

  • Dia 24*, 25 y 26 di december e oficinanan di Aduana lo ta cera en conexion cu ATV-dag, Pasco, y di dos dia di Pasco di Nacemento.

 

*Nota: Dia 24 di december Aduana lo ta habri for di 9.00’or di mainta te cu 1.00’or di merdia na containerpoort di e seccion Barcadera den cual lo duna servicio pa saca containernan friu y documentacion di carga categoria berde y blauw.

 

Tur servicio lo reanuda riba dialuna 29 di december 2025.

 

  • Dia 30 di december e oficinanan di Aduana lo ta cera mita dia en conexion cu un reunion interno.

 

  • Dia 31* di december 2025, 1 y 2 di januari 2026 e oficinanan di Aduana lo ta cera en conexion cu aña nobo y ATV-dagen.

 

*Nota: Dia 31 di december Aduana lo ta habri for di 9.00’or di mainta te cu 1.00’or di merdia na containerpoort di e seccion Barcadera den cual lo duna servicio pa saca containernan friu y documentacion di carga categoria berde y blauw.

 

Tur servicio lo reanuda riba dialuna 5 di januari 2026.

 

Aduana ta haci un apelacion na tur importador y broker di Aduana pa haci nan pedido na tempo y cumpli cu tur formalidad, y alabes ta desea comunidad di Aruba Feliz dianan di Fiesta.

 

 

