ARUBA ONE HAPPY ISLAND LIONS CLUB: “𝐇𝐎𝐁𝐄𝐍𝐍𝐀𝐍 𝐃𝐈 𝐀𝐑𝐔𝐁𝐀 𝐓𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐌𝐎𝐕𝐄 𝐏𝐀𝐙 𝐂𝐔𝐓𝐀𝐋𝐄𝐍𝐓𝐎, 𝐀𝐑𝐓𝐄 𝐘 𝐈𝐍𝐒𝐏𝐈𝐑𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐄𝐍 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐄𝐓𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀𝐃𝐈 𝐋𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋” Tres alumno di St. Paulus School a wordo premia como ganador

Pa hopi aña caba Aruba One Happy Island Lions Club ta organiza e Lions International Peace Poster Contest, un competencia artisticointernacional cu ta stimula creatividad y fomenta un cultura di paz entre hoben. E aña aki, un total di 55 studiante di St. Paulus Schoola participa den e iniciativa.
Diamars mainta, durante un acto oficial na St. Paulus School, tres hoben talentoso a wordo honra y reconoce como ganado di e Lions International Peace Poster Contest 2025 organisa pa Aruba Oen Happy Island Lions Club.
Den presencia di docente di arte Jufrouw Maroeschka Cornelie, klassenleerkracht Alice Gerald y alumnonan, e ganadonan pa 2025 a ricibi nan certificado y premio for di man di Presidente di Aruba OneHappy Island Lions Club, señora Aliyuri Arends. Esaki tareconocimento pa nan expresion artistico sobresaliente, creatividad y e poderoso mensahe di paz cu e studiantenan a logra transmiti pamedio di arte.
Lions International Peace Poster Contest ta un iniciativa global di Lions Clubs International, cu ta invita hobennan di diferente paispa expresa nan vision riba paz, respet y convivencia armonioso. E competencia ta forma parti di e compromiso continuo di nos organizacion local pa promove comprension, empatia y respetmutuo den comunidad. E competencia aki no solamente ta stimulacreatividad, pero tambe ta contribui na desaroyo personal y social di nos muchanan, y ta yuda forma nan pa bira ehemplar di respet y empatia na scol, na cas y den comunidad.
Ganadonan Lions Peace Poster Contest pa aña 2025 a resulta:
• Prome luga: Jahlainey Kock
• Segundo luga: Kenisha Peterson
• Tercer luga: Dylan Den Boef
Tur tres ganador ta alumno di St. Paulus School y a sobresali pa nanoriginalidad, calidad artistico y profundidad di nan mensahe di paz.
Aruba One Happy Island Lions Club ta expresa un danki special naJufrouw Maroeschka Cornelie, y tambe na staf, personal docente y alumnonan di St. Paulus School pa nan colaboracion y entusiasmo. Danki na Domino’s Pizza, Setar N.V. y Swirls by Jay’s cu a coopera cu varios premio pa e ganadonan.
Pa medio di iniciativa manera esaki, Aruba One Happy Island Lions Club ta sigui empodera nos hobennan y fortalece balorhumano fundamental, contribuyendo activamente na construcciondi un comunidad mas consciente, respetuoso y pasivo.