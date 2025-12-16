Minister di Labor mr. Wendrick Cicilia Departamento di Labor y Investigacion (DAO) Ta introduci SUELDO app pa guia den e cambio pa salario minimo pa ora

ORANJESTAD- Minister di Labor mr. Wendrick Cicilia conhuntamente cu Departamento di Labor y Investigacion (DAO) ta anuncia cu ta introduci un app bou di e nomber SUELDO, pa duna informaciony guia riba e cambio di ley pa cu introduccion di un salario minimo pa ora cu ta drenta na vigor riba 1 januari 2026. E SUELDO app ta pa duna e trahadonan y e dunadonan di trabou un indicacion si e cambio pa un salario minimo pa ora ta di aplicacion pa nan situacion. Entrante 1 di januari2026 e salario minimo pa ora ta bira Afl. 11,58.
E link pa yega na SUELDO app ta:
https://daoaruba.com/index.php/sueldo/
Ademas tin diferente otro instrumento pa sostene e trahadonan y dunadonan di trabou cu Ministerio di Labor hunto cu DAO a prepara pa cu e introducciondi un salario minimo pa ora entrante 1 januari 2026.
Por ultimo, nos kier informa cu por calcula e salario minimo pa siman of pa luna cu e siguiente formulanan:
Pa calcula e salario minimo pa siman lo uza e siguiente formula:
Salario pa siman = cantidad di oranan di trabou pa siman x salario minimo pa ora.
Pa calcula e salario minimo pa luna lo uza e siguiente formula:
Salario pa luna = cantidad di oranan di trabou pa siman x salario minimo pa ora x factor 4,333
Trahadonan cu ta trahando 40 ora pa siman y cu na e momento aki ta ganando un salario minimo di Afl. 1986,20 pa luna, mester adapta nan salario uzando e factor corecto di 4,333. Esaki lo resulta den un salario minimo di Afl. 2007,05 pa luna desde 1 januari 2026.