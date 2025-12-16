 Posted in INCIDENTE

Minister di Labor mr. Wendrick Cicilia Departamento di Labor y Investigacion (DAO) Ta introduci SUELDO app pa guia den e cambio pa salario minimo pa ora

ORANJESTAD- Minister di Labor mr. Wendrick Cicilia conhuntamente cu Departamento di Labor y Investigacion (DAO) ta anuncia cu ta introduci un app bou di e nomber SUELDO, pa duna informaciony guia riba e cambio di ley pa cu introduccion di un salario minimo pa ora cu ta drenta na vigor riba 1 januari 2026. E SUELDO app ta pa duna e trahadonan y e dunadonan di trabou un indicacion si e cambio pa un salario minimo pa ora ta di aplicacion pa nan situacion. Entrante 1 di januari2026 e salario minimo pa ora ta bira Afl. 11,58.

E link pa yega na SUELDO app ta:

​​https://daoaruba.com/index.php/sueldo/

Ademas tin diferente otro instrumento pa sostene e trahadonan y dunadonan di trabou cu Ministerio di Labor hunto cu DAO a prepara pa cu e introducciondi un salario minimo pa ora entrante 1 januari 2026.

Documento Frequently Asked Questions (FAQ) riba e salario minimo pa ora disponibel dendiferente idioma riba e website di DAO: www.daoaruba.com;
Documento Frequently Asked Questions (FAQ) pa e grupo specifico di personal domestico riba e salario minimo pa ora disponibel den diferente idioma riba e website di DAO: www.daoaruba.com.
Por email via : dao.uurloon@gmail.com  of por manda un WhatsApp: 5936934 (solamente papregunta riba e salario minimo pa ora).
Por yama na tel: 5237720 of por bishita oficina di DAO situa na Paardenbaaistraat 11 entre 7:30 am pa 12:00 pm y 1:00 pm pa 3:00 pm.  

Por ultimo, nos kier informa cu por calcula e salario minimo pa siman of pa luna cu e siguiente formulanan:

Pa calcula e salario minimo pa siman lo uza e siguiente formula:

       Salario pa siman = cantidad di oranan di trabou pa siman x salario minimo pa ora.

Pa calcula e salario minimo pa luna lo uza e siguiente formula:

       Salario pa luna = cantidad di oranan di trabou pa siman x salario minimo pa ora x factor 4,333

Trahadonan cu ta trahando 40 ora pa siman y cu na e momento aki ta ganando un salario minimo di Afl. 1986,20 pa luna, mester adapta nan salario uzando e factor corecto di 4,333. Esaki lo resulta den un salario minimo di Afl. 2007,05 pa luna desde 1 januari 2026.

